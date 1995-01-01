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    Конте – о победе «Интера» в Серии А: «Посвящаю это скудетто себе»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о победе в чемпионате Италии.

    «Я посвящаю это скудетто себе, потому что знаю, каким непростым был этот путь за последние два года. Я вытащил из себя все.

    Были моменты, когда я сомневался в вещах и сомневался в себе, но мы были достаточно сильны, чтобы переступить через это. Все были хороши, в том числе и я.

    Думаю, это правильный конец необыкновенного года. Мы набрали 91 очко, забили больше 90 голов. У «Интера» лучшая защита и второе по результативности нападение. Мы сделали нечто прекрасное и важное», – сказал Конте.

    • «Интер» стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.
    • Последние 9 сезонов скудетто выигрывал только «Ювентус».

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 08:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: -68

      6pbIH 20 минут назад

      Имеет право, по сути...

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