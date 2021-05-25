Конте – о победе «Интера» в Серии А: «Посвящаю это скудетто себе»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о победе в чемпионате Италии.

«Я посвящаю это скудетто себе, потому что знаю, каким непростым был этот путь за последние два года. Я вытащил из себя все.

Были моменты, когда я сомневался в вещах и сомневался в себе, но мы были достаточно сильны, чтобы переступить через это. Все были хороши, в том числе и я.

Думаю, это правильный конец необыкновенного года. Мы набрали 91 очко, забили больше 90 голов. У «Интера» лучшая защита и второе по результативности нападение. Мы сделали нечто прекрасное и важное», – сказал Конте.