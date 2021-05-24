Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Азар хочет вернуться в «Челси». Его пугает роль резервиста в «Реале» из-за перехода Мбаппе

Азар хочет вернуться в «Челси». Его пугает роль резервиста в «Реале» из-за перехода Мбаппе

24 мая 2021, 16:49
8

Нападающий «Реала» Эден Азар намерен уйти из мадридского клуба в летнее трансферное окно.

По информации El Chiringuito TV, бельгиец хочет вернуться в «Челси». Азар убежден, что он станет гораздо реже появляться в стартовом составе «Реала» из-за потенциального трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что «Реал» выставит Азара на трансфер из-за его поведения после матча 1/2 финала ЛЧ с «Челси». Несмотря на вылет своей команды, бельгиец смеялся на поле в компании соперников.

  • Летом 2019 года «Реал» купил Азара у «Челси» за 100 миллионов евро + бонусы.
  • За два сезона вингер забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

Источник: El Chiringuito TV
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси ПСЖ Реал Азар Эден Мбаппе Килиан
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1621864554
реалу на него просто нужно забить и все. жаль что зп большая, и корона бабки подъела. И продавать за копейки не хочется после уплаты в 100 лямов, и держать такого запрлатного не хочется, и времени дать чтобы он раскрылся.. куда уже. 2 сезона, а полезных действий наверное как от меня на поле.
Ответить
Лфшт
1621865524
Жрать надо было меньше, тогда было бы всё ок
Ответить
lipatov32
1621871161
Это не азар хочет вернуться, это реал хочет этот хрусталь скинуть. Жалко реал, за такие бабки брали это чудо.
Ответить
Вомбат
1621880930
Бред это собачий. Никогда такой фрукт, как Азар, не скажет никакому журналюге, что он боится конкуренции. Такие считают себя пупами Земли. И никогда такой пуп Земли не попросится в команду, где тренер такой, как Тухель.
Ответить
Cules2013
1621887930
Мбаппе тут не при чём вообще. В такой форме и с таким уровнем травматизма, его из состава вытеснит даже 18-летний парень из дубля. Тут либо нужно что-то делать со здоровьем и профессиональным отношением к делу, либо искать клуб для пенсии.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
12
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
Вчера, 16:27
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
Вчера, 14:53
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
Вчера, 13:26
1
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
Вчера, 11:41
1
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
Вчера, 11:17
1
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
Вчера, 08:45
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
Вчера, 01:44
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
Вчера, 01:11
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
28 августа
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
27 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
3
Игрок сборной России начал новый сезон в молодежке «Манчестер Юнайтед»
26 августа
ФотоНазван лучший игрок прошлого сезона АПЛ
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке полузащитника за 70 миллионов
25 августа
1
Игрок «Челси», купленный за 121 миллион, согласился на переход в «Манчестер Сити»
25 августа
Фото«Тоттенхэм» объявил о покупке игрока «Манчестер Сити» за 85 миллионов
25 августа
АПЛ. «Челси» победил «Фулхэм» в противостоянии двух экс-тренеров «Реала»
24 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+