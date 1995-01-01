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    Азар хочет вернуться в «Челси». Его пугает роль резервиста в «Реале» из-за перехода Мбаппе

    Нападающий «Реала» Эден Азар намерен уйти из мадридского клуба в летнее трансферное окно.

    По информации El Chiringuito TV, бельгиец хочет вернуться в «Челси». Азар убежден, что он станет гораздо реже появляться в стартовом составе «Реала» из-за потенциального трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Ранее сообщалось, что «Реал» выставит Азара на трансфер из-за его поведения после матча 1/2 финала ЛЧ с «Челси». Несмотря на вылет своей команды, бельгиец смеялся на поле в компании соперников.

    • Летом 2019 года «Реал» купил Азара у «Челси» за 100 миллионов евро + бонусы.
    • За два сезона вингер забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

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    Источник: El Chiringuito TV

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +305

      Лфшт 54 минуты назад

      Жрать надо было меньше, тогда было бы всё ок

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      Рейтинг: +10852

      DeStar 1 час назад

      реалу на него просто нужно забить и все. жаль что зп большая, и корона бабки подъела. И продавать за копейки не хочется после уплаты в 100 лямов, и держать такого запрлатного не хочется, и времени дать чтобы он раскрылся.. куда уже. 2 сезона, а полезных действий наверное как от меня на поле.

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      Рейтинг: -71

      6pbIH > DeStar 1 час назад

      Виной всему травмы, вот и не заиграл толком он в Реале. Для всех будет оптимальным решением, если он вернется в Челси!

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      Рейтинг: +12

      Loko_m > 6pbIH 11 минут назад

      виной всему его пофигизм. его отношение к своему телу ни как к рабочему инструменту. а это постоянное поддержания его в тонусе режимом питания тренировкам режимом сна и т.д. без этого его пик был в челси, а дальше организм начал сдавать. у него ведь все травмы в основном мышечные и это в 30 лет, для сравнения взгляни на пончика Азара и 32 летнего Левандовски

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