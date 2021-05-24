Азар хочет вернуться в «Челси». Его пугает роль резервиста в «Реале» из-за перехода Мбаппе

Нападающий «Реала» Эден Азар намерен уйти из мадридского клуба в летнее трансферное окно.

По информации El Chiringuito TV, бельгиец хочет вернуться в «Челси». Азар убежден, что он станет гораздо реже появляться в стартовом составе «Реала» из-за потенциального трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что «Реал» выставит Азара на трансфер из-за его поведения после матча 1/2 финала ЛЧ с «Челси». Несмотря на вылет своей команды, бельгиец смеялся на поле в компании соперников.