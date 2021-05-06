Азар смеялся в компании игроков «Челси» после проигранного «Реалом» полуфинала ЛЧ

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Челси» дома победил «Реал» со счетом 2:0.

По сумме двух встреч (результат первой игры – ничья 1:1) лондонцы вышли в финал турнира, а мадридцы вылетели.

После окончания матча вингер «Реала» Эден Азар смеялся в компании игроков «Челси» Эдуара Менди и Курта Зума.

Бельгиец провел на поле 88 минут.

Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год.