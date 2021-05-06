Азар смеялся в компании игроков «Челси» после проигранного «Реалом» полуфинала ЛЧ

В одном Моуриньо был прав говоря: "В моей команде никогда не будет игрока, который смеется после поражения ".
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Челси» дома победил «Реал» со счетом 2:0.
По сумме двух встреч (результат первой игры – ничья 1:1) лондонцы вышли в финал турнира, а мадридцы вылетели.
После окончания матча вингер «Реала» Эден Азар смеялся в компании игроков «Челси» Эдуара Менди и Курта Зума.
- Бельгиец провел на поле 88 минут.
- Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год.
Eden Hazard once a blue always a blue pic.twitter.com/7l6ROXqGMJ— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) May 6, 2021