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    Азар смеялся в компании игроков «Челси» после проигранного «Реалом» полуфинала ЛЧ

    В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Челси» дома победил «Реал» со счетом 2:0.

    По сумме двух встреч (результат первой игры – ничья 1:1) лондонцы вышли в финал турнира, а мадридцы вылетели.

    После окончания матча вингер «Реала» Эден Азар смеялся в компании игроков «Челси» Эдуара Менди и Курта Зума.

    • Бельгиец провел на поле 88 минут.
    • Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1111

      Maxi_7 2 минуты назад

      В одном Моуриньо был прав говоря: "В моей команде никогда не будет игрока, который смеется после поражения ".

      0
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      Рейтинг: +8335

      Вомбат 1 час назад

      Надеюсь он смеялся над собой -- над свои лишним весом. И над своим тренером, который поверил в него и выпустил этого бельгийского Кокорина в таком важном матче.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12679

      Garrincha58 1 час назад

      бесполезный игрок особенно для такого клуба как Реал даже наш Малком играет на порядок лучше его

      1
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      Рейтинг: +1161

      Psih86 1 час назад

      Душой то Синий, уже сам 100 раз пожалел что не остался!!!

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