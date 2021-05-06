El Chiringuito TV: «Реал» выставит Азара на трансфер из-за его поведения после матча с «Челси»

«Реал» готов грядущим летом продать полузащитника Эдена Азара.
По информации El Chiringuito TV, мадридский клуб собирается выставить 30-летнего футболиста на трансфер из-за его поведения после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Челси» (0:2).
Несмотря на вылет своей команды, бельгиец смеялся на поле в компании соперников.
- Летом 2019 года «Реал» купил Азара у «Челси» за 100 миллионов евро + бонусы.
- За два сезона вингер забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 40 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».