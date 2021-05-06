El Chiringuito TV: «Реал» выставит Азара на трансфер из-за его поведения после матча с «Челси»

«Реал» готов грядущим летом продать полузащитника Эдена Азара.

По информации El Chiringuito TV, мадридский клуб собирается выставить 30-летнего футболиста на трансфер из-за его поведения после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Челси» (0:2).

Несмотря на вылет своей команды, бельгиец смеялся на поле в компании соперников.