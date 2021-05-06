Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • El Chiringuito TV: «Реал» выставит Азара на трансфер из-за его поведения после матча с «Челси»

El Chiringuito TV: «Реал» выставит Азара на трансфер из-за его поведения после матча с «Челси»

6 мая 2021, 12:59
14

«Реал» готов грядущим летом продать полузащитника Эдена Азара.

По информации El Chiringuito TV, мадридский клуб собирается выставить 30-летнего футболиста на трансфер из-за его поведения после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Челси» (0:2).

Несмотря на вылет своей команды, бельгиец смеялся на поле в компании соперников.

  • Летом 2019 года «Реал» купил Азара у «Челси» за 100 миллионов евро + бонусы.
  • За два сезона вингер забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 40 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

Источник: El Chiringuito TV

El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

Испания. Примера Реал Азар Эден
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1620295836
40 млн за 30-летнего футболиста удачи
Ответить
Guinnesss
1620296080
Смеялся и что такого, игра уже кончилась, встретил корешей.
Ответить
Solist345345
1620296667
То, что он не оправдал надежд Реала, это без сомнений. А то, что его хотят продать, что он смеялся после проигранного матча, это уже бурные фантазии местных писак.
Ответить
ilichkadr
1620296779
Ага, так все и бросились покупать Азара. P.S. Какая-то не здоровая реакция на смех (улыбку) человека, адресованную друзьям, знакомым.
Ответить
Cules2013
1620296923
эти газеты одни только слухи собирают, а часть из них даже сами выдумывают. Азар в Реале - это вот на 100% пятое колесо в машине, вот поэтому его нужно продавать, а не из-за какого-то мелкого эпизода вроде указанного в новости. Он уже пересидел в Челси и поздновато ушёл Реал, сюда добавить некую его переоценённость и экстремальную травматичность, вот и получается, что он из клуба столько денег вытянул, а по КПД еле-еле нулевой порог преодолевает. С учётом з/п и лечения - Реал ок. 200 млн выкинул просто на ветер. А потом начинаются разговоры про финансовый кризис, коронавирус и что УЕФА мало денег им даёт))) Да вы сами же всё просераете. Нет сейчас в мировом футболе игрока, который реально стоит больше 100 млн.
Ответить
portero
1620297878
Азар разве играл в Реале, он же сдулся ... вот основная причина, а остальное домыслы.
Ответить
msh88
1620299505
Потом Перес жалуется на то что денег не хватает. Если такие трансферы проводить и выкидывать деньги в никуда, так никому не хватит. Так и Суперлига не спасет. И УЕФА здесь не причем. У кого то желания больше возможностей
Ответить
DeStar
1620302087
и обоссать еще на последок
Ответить
Axe111
1620307492
Народное достояние ждёт не дождётся эту легенду футбола)))))))))
Ответить
Garrincha58
1620321916
Азар с его травмами уже не заиграет так чтобы играть достойно в Реале поэтому его если кто и купит лучше продать хотя много не дадут
Ответить
Главные новости
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
6
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
9
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
Все новости
Все новости
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
Вчера, 14:53
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
Вчера, 13:26
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
Вчера, 12:43
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
Вчера, 11:32
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
Вчера, 09:21
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
Вчера, 01:44
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
28 августа
1
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
28 августа
2
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
28 августа
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
27 августа
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+