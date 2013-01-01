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    El Chiringuito TV: «Реал» выставит Азара на трансфер из-за его поведения после матча с «Челси»

    «Реал» готов грядущим летом продать полузащитника Эдена Азара.

    По информации El Chiringuito TV, мадридский клуб собирается выставить 30-летнего футболиста на трансфер из-за его поведения после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Челси» (0:2).

    Несмотря на вылет своей команды, бельгиец смеялся на поле в компании соперников.

    • Летом 2019 года «Реал» купил Азара у «Челси» за 100 миллионов евро + бонусы.
    • За два сезона вингер забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 40 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3780

      TOMSON 18 минут назад

      Ну ну. Выставят они его) Его никто не купит)

      0
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      Рейтинг: +5135

      Cleaner 25 минут назад

      Ну продадут Азара. И кто в Реале играть будет? И так команда полуживая. В Реале есть такая куча старперов, с них продажи начинать нужно. И первым идет Марсело. Модрич. Кроос не блещет.

      0
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      Рейтинг: +111

      msh88 37 минут назад

      Потом Перес жалуется на то что денег не хватает. Если такие трансферы проводить и выкидывать деньги в никуда, так никому не хватит. Так и Суперлига не спасет. И УЕФА здесь не причем. У кого то желания больше возможностей

      0
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      Рейтинг: +47170

      portero 1 час назад

      Азар разве играл в Реале, он же сдулся ... вот основная причина, а остальное домыслы.

      1
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      Рейтинг: +109

      Venom888 1 час назад

      Давно пора на выход этого калеку безногого..

      0
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      Рейтинг: +11924

      Cules2013 1 час назад

      эти газеты одни только слухи собирают, а часть из них даже сами выдумывают.
      Азар в Реале - это вот на 100% пятое колесо в машине, вот поэтому его нужно продавать, а не из-за какого-то мелкого эпизода вроде указанного в новости. Он уже пересидел в Челси и поздновато ушёл Реал, сюда добавить некую его переоценённость и экстремальную травматичность, вот и получается, что он из клуба столько денег вытянул, а по КПД еле-еле нулевой порог преодолевает. С учётом з/п и лечения - Реал ок. 200 млн выкинул просто на ветер. А потом начинаются разговоры про финансовый кризис, коронавирус и что УЕФА мало денег им даёт))) Да вы сами же всё просераете.
      Нет сейчас в мировом футболе игрока, который реально стоит больше 100 млн.

      3
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      Рейтинг: +5135

      Cleaner > Cules2013 21 минуту назад

      Есть. Мбаппе. Он и 200 стоит. Это так, то, что сразу в голову пришло.

      0
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      Рейтинг: +10561

      ilichkadr 1 час назад

      Ага, так все и бросились покупать Азара.
      P.S. Какая-то не здоровая реакция на смех (улыбку) человека, адресованную друзьям, знакомым.

      4
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      Рейтинг: +24

      Solist345345 1 час назад

      То, что он не оправдал надежд Реала, это без сомнений. А то, что его хотят продать, что он смеялся после проигранного матча, это уже бурные фантазии местных писак.

      5
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      Рейтинг: +126

      Guinnesss 1 час назад

      Смеялся и что такого, игра уже кончилась, встретил корешей.

      6
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      Рейтинг: +12083

      Skull_Boy 1 час назад

      40 млн за 30-летнего футболиста удачи

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