Роналду – лучший игрок сезона в «Ювентусе» по версии болельщиков

Болельщики «Ювентуса» выбрали лучшего игрока команды в мае и в сезоне.

Лучшим футболистом «Ювентуса» в мае был признан полузащитник Хуан Куадрадо. Он забил два гола в ворота «Интера» (3:2) в матче 37-го тура Серии А.

Лучшим игроком команды в сезоне-2020/21 стал нападающий Криштиану Роналду. Португалец – первый за 13 лет игрок «Ювентуса», ставший лучшим бомбардиром Серии А.

Роналду – первый футболист в истории, ставший лучшим бомбардиром в 3 из 5 топ-лигах Европы.

Его контракт с «Ювентусом» истекает следующим летом.

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