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    Роналду – лучший игрок сезона в «Ювентусе» по версии болельщиков

    Болельщики «Ювентуса» выбрали лучшего игрока команды в мае и в сезоне.

    Лучшим футболистом «Ювентуса» в мае был признан полузащитник Хуан Куадрадо. Он забил два гола в ворота «Интера» (3:2) в матче 37-го тура Серии А.

    Лучшим игроком команды в сезоне-2020/21 стал нападающий Криштиану Роналду. Португалец – первый за 13 лет игрок «Ювентуса», ставший лучшим бомбардиром Серии А.

    • Роналду – первый футболист в истории, ставший лучшим бомбардиром в 3 из 5 топ-лигах Европы.
    • Его контракт с «Ювентусом» истекает следующим летом.

    Роналду выложил фото с пальцем у губ после выхода «Ювентуса» в ЛЧ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ювентуса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5537

      Cleaner 1 час назад

      Роналду – лучший игрок сезона в «Ювентусе», команде еле-еле занявшей ЧЕТВЕРТОЕ место в Итальянском чемпионате...

      0
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      Рейтинг: +1136

      Benifacto 1 час назад

      не ну а Ибра? разве не?э
      Так то сильно, аж так что фотожоп выложили)))) он уже дома типо??

      0
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      Рейтинг: +4162

      Fusballer > Benifacto 1 час назад

      Ибра в Милане.

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