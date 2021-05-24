Роналду выложил фото с пальцем у губ после выхода «Ювентуса» в ЛЧ

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на выход своей команды в Лигу чемпионов по итогам сезона.

36-летний футболист опубликовал в инстаграме собственное фото, на котором он прикладывает палец к губам. Также он выложил снимок из раздевалки туринцев.

«Ювентус» до последнего тура шел на 5-м месте в Серии А.

Команда попала в топ-4 (зону ЛЧ) благодаря разгромной победе над «Болоньей» (4:1) и ничьей в матче «Наполи» с «Вероной» (1:1).