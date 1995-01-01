Роналду – 1-й игрок, ставший лучшим бомбардиром 3 из 5 топ-лиг Европы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил 29 мячей в 33 играх завершившегося розыгрыша Серии А.

Он стал лучшим голеадором чемпионата Италии в минувшем сезоне.

Ранее португалец выигрывал бомбардирскую гонку в АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед» и в Примере в составе «Реала».

Роналду – первый футболист в истории, ставший лучшим бомбардиром в трех из пяти топ-лигах Европы.

Роналду – первый за 13 лет игрок «Ювентуса», ставший лучшим бомбардиром Серии А