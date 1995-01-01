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    Роналду – 1-й игрок, ставший лучшим бомбардиром 3 из 5 топ-лиг Европы

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил 29 мячей в 33 играх завершившегося розыгрыша Серии А.

    Он стал лучшим голеадором чемпионата Италии в минувшем сезоне.

    Ранее португалец выигрывал бомбардирскую гонку в АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед» и в Примере в составе «Реала».

    Роналду – первый футболист в истории, ставший лучшим бомбардиром в трех из пяти топ-лигах Европы.

    Роналду – первый за 13 лет игрок «Ювентуса», ставший лучшим бомбардиром Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gracenote Live

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4145

      Fusballer 12 минут назад

      А в РПЛ лучшим так и не стал. Неудачник, одним словом. Но это и понятно, в РПЛ кого попало не берут.

      0
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      Рейтинг: +12887

      Garrincha58 24 минуты назад

      теперь ему надо перебраться во Францию может и там станет хотя с годами всё трудней

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