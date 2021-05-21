«Вулверхэмптон» объявил об уходе тренера Нуну по окончании сезона

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту в ближайшее время покинет свой пост.
Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества по взаимному согласию.
Воскресный матч против «Манчестер Юнайтед» станет последним для португальского специалиста.
- Нуну возглавляет «Вулверхепмтон» с 2017 года.
- Под его руководством команда поднялась из Чемпионшипа в АПЛ и дважды финишировала на 7-м месте в Премьер-лиге.
- В текущем сезоне клуб идет на 12-й строчке в чемпионате Англии.
Источник: Официальный сайт «Вулверхэмптона»