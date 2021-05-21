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    «Вулверхэмптон» объявил об уходе тренера Нуну по окончании сезона

    Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту в ближайшее время покинет свой пост.

    Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества по взаимному согласию.

    Воскресный матч против «Манчестер Юнайтед» станет последним для португальского специалиста.

    • Нуну возглавляет «Вулверхепмтон» с 2017 года.
    • Под его руководством команда поднялась из Чемпионшипа в АПЛ и дважды финишировала на 7-м месте в Премьер-лиге.
    • В текущем сезоне клуб идет на 12-й строчке в чемпионате Англии.

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    Источник: Официальный сайт «Вулверхэмптона»

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    Сегодня, 16:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12279

      Skull_Boy 2 часа назад

      Что-то мне кажется, что Волки в следующем сезоне чуть ли не в заднице будут

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