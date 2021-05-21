Депай: «Барселона» заинтересована во мне, но я еще не определился со своим будущим»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны».
То, что «Барселона» заинтересована во мне – это правда. Но на меня претендуют и другие клубы.
На данный момент я не определился со своим будущим. Мне нужно время, чтобы выбрать следующий клуб», – сказал Депай.
- В июне Депай станет свободным агентом.
- Ранее сообщалось, что он снизил финансовые требования ради перехода в «Барселону»
- В текущем сезоне 27-летний форвард забил 22 гола и сделал 10 ассистов в 39 матчах.
Источник: твиттер Фабрицио Романо