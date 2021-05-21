Депай: «Барселона» заинтересована во мне, но я еще не определился со своим будущим»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны».

То, что «Барселона» заинтересована во мне – это правда. Но на меня претендуют и другие клубы.

На данный момент я не определился со своим будущим. Мне нужно время, чтобы выбрать следующий клуб», – сказал Депай.