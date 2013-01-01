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    Депай: «Барселона» заинтересована во мне, но я еще не определился со своим будущим»

    Нападающий «Лиона» Мемфис Депай прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны».

    То, что «Барселона» заинтересована во мне – это правда. Но на меня претендуют и другие клубы.

    На данный момент я не определился со своим будущим. Мне нужно время, чтобы выбрать следующий клуб», – сказал Депай.

    • В июне Депай станет свободным агентом.
    • Ранее сообщалось, что он снизил финансовые требования ради перехода в «Барселону»
    • В текущем сезоне 27-летний форвард забил 22 гола и сделал 10 ассистов в 39 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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