Тедеско – о «Фиорентине»: «Был бы счастлив тренировать клуб Серии А»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о возможном назначении в «Фиорентину».
«Фиорентина»? Я предпочитаю не комментировать слухи, потому что мне придется давать интервью каждый раз, когда меня будут связывать с новой командой.
Могу сказать, что Италия всегда была футбольной страной, и мне нравится Серия А. Был бы счастлив однажды тренировать здесь», – сказал Тедеско.
- Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини планирует уйти из клуба летом.
- Тедеско попрощался со «Спартаком». Он не стал продлевать контракт с клубом.
- В «Фиорентине» играет бывший футболист «Спартака» Александр Кокорин.
Источник: Tuttomercatoweb