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    Тедеско – о «Фиорентине»: «Был бы счастлив тренировать клуб Серии А»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о возможном назначении в «Фиорентину».

    «Фиорентина»? Я предпочитаю не комментировать слухи, потому что мне придется давать интервью каждый раз, когда меня будут связывать с новой командой.

    Могу сказать, что Италия всегда была футбольной страной, и мне нравится Серия А. Был бы счастлив однажды тренировать здесь», – сказал Тедеско.

    • Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини планирует уйти из клуба летом.
    • Тедеско попрощался со «Спартаком». Он не стал продлевать контракт с клубом.
    • В «Фиорентине» играет бывший футболист «Спартака» Александр Кокорин.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5471

      Cleaner 14 минут назад

      Конечно Тедеско был бы рад потренировать Фиорентину. Ведь там играет ВЕЛИКИЙ Кокорин!!!...)))

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      Рейтинг: +7008

      Сильвербой 1 час назад

      А по семье, уже не так скучаешь? Все уже?

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      Рейтинг: +2247

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      зря, просто зря, удачи конечно, но в италии по сложнее будет.

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      Рейтинг: +1027

      GreyDM 2 часа назад

      Картина маслом: приходит Тедеско в Фиорентину, а там Кокорин. Я кажется догадываюсь о первом трансферном предложении тренера руководству клуба (касаемо того, от кого нужно избавляться).

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