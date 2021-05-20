Тедеско – о «Фиорентине»: «Был бы счастлив тренировать клуб Серии А»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о возможном назначении в «Фиорентину».

«Фиорентина»? Я предпочитаю не комментировать слухи, потому что мне придется давать интервью каждый раз, когда меня будут связывать с новой командой.

Могу сказать, что Италия всегда была футбольной страной, и мне нравится Серия А. Был бы счастлив однажды тренировать здесь», – сказал Тедеско.