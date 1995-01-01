Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Денисов – об отказе играть на Евро-2008: «Послал Бородюка и вообще всех. Радимов сказал: «Таких дебилов, как ты, еще не видел»

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Локомотива» Игорь Денисов объяснил, почему не поехал на Евро-2008 в составе сборной России.

    – Со сборной у меня изначально пошло все не так. Наверное, в этом есть и моя вина. Возможно, нужно быть большим патриотом. Но в сборной всегда происходили какие-то махинации. И до сих пор происходят. И даже через 10 лет будет все то же самое, что творились тогда!

    – Что за махинации?

    – Мне не нравится подход у нас в сборной – многое решают закулисные игры. Решали, решают и будут решать. Вы сами прекрасно все знаете.

    – Подожди, в 2008-м ты был игроком основного состава. Почему ты отказался на Евро ехать?

    – Ситуация была очень простая. Я не был игроком основного состава сборной, я был игроком основного состава «Зенита», с которым мы выиграли Кубок УЕФА. Перед финалом Кубка УЕФА пришел запрос, кто едет на чемпионат Европы. Меня в этом списке не было.

    В 2007 году я выиграл чемпионат России, Суперкубок России, а завтра финал Кубка УЕФА, в котором я играю в составе «Зенита». И я не еду даже 15-м, 20-м игроком сборной… Когда я увидел эту бумагу, для меня земля перевернулась. Я говорю: «Как так?!» А там футболисты, которые... Я не хочу даже говорить об этом.

    На следующий день мы играли в финале, и получилось, что я отыграл неплохо. И я еще и забил. Когда Адвокат ко мне подошел и сказал: «Готовься». Я говорю: «Не поеду». А он смеется.

    Я был немножко нетрезв – мы с Радимовым в аэропорту вискаря глушили. И мне набирает Бородюк и кидает эту фразу, на которую я ответил очень жестко.

    – «Приезжай»?

    – Да, сказал: «Приезжай». А я сказал: «Не приеду».

    Послал Бородюка и не только его, а в совокупности всех и вся. С этого дня у меня со сборной и не заладилось. И вообще не пошло потом.

    – Что сказал Радимов?

    – Он оставил стакан и сказал: «Я таких дебилов, как ты, еще не видел». И ушел – даже за счет забыл заплатить, я сам заплатил. Он просто слышал весь разговор…

    – Ты не жалеешь?

    – Нет. Я вообще ни секунды ни о чем не жалею. Кроме Махачкалы, в которой не получилось.

    Денисов: «Черчесов собирался мне навалять в душевой. Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона в год»

    Денисов: «Кикнадзе – полный ноль в футболе и неадекватный человек»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:28
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1909

      FRZZ 51 минуту назад

      Радимов сказал: «Таких дебилов, как ты, еще не видел»
      По всей видимости Радимов был прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22296

      Боцман59rus 1 час назад

      Видел в зеркале.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5379

      Cleaner 1 час назад

      Теперь есть. И тоже в Зените. Дзюба побил все рекорды Деньгисова по дебилизму. Обидно Игорю, решил такими вот комментарии о прошлом вернуть себе первое место...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5698

      vladik12 1 час назад

      Гарик реально отмороженный.
      Пусть до конца дней благодарит Всевышнего, за то что Тот подарил ему футбол, дело жизни и профессию. Иначе бы спился, скурился Гарик где-нибудь в питерской подворотне и никто бы о нем не вспомнил.
      А так хотя бы скопил на беззаботную старость, был очень хорошим по российским меркам опорником - настоящим цепным псом. Бойцовскими качествами компенсировал отсутствие интеллекта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1553

      Январь 59 1 час назад

      Он и в Питере и в Анжи и в Локо был дебилом и в сборной он человеком никогда на был . его если в Африку отправить или на Южный полюс , он и там дебилом будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20352

      bset 1 час назад

      Сычев: Расскажи про Зенит
      Денисов: Я там послал всех
      Сычев: А что Локомотив?
      Денисов: Там тоже всех послал
      Сычев: Пару слов про ситуацию в Динамо
      Денисов: Послал я их
      Сычев: Почему в сборной не задалось?
      Денисов: Я послал всех и вся
      Сычев: Расскажи про карьеру в Анжи
      Денисов: Ну в целом неплохо. Об одном жалею, что не послал их.

      Вот так прошла легендарная карьера легендарного Денисова

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1427

      Spirit_78 1 час назад

      Просто Игорь "поймал звезду" и сам же себя наказал за свою гордыню. При этом, 2008-й год его ничему не научил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      R_a_i_n > Spirit_78 1 час назад

      Я не думаю, что это звезда. Просто человек он говно по жизни.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85683
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru