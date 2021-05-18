Денисов – об отказе играть на Евро-2008: «Послал Бородюка и вообще всех. Радимов сказал: «Таких дебилов, как ты, еще не видел»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Локомотива» Игорь Денисов объяснил, почему не поехал на Евро-2008 в составе сборной России.

– Со сборной у меня изначально пошло все не так. Наверное, в этом есть и моя вина. Возможно, нужно быть большим патриотом. Но в сборной всегда происходили какие-то махинации. И до сих пор происходят. И даже через 10 лет будет все то же самое, что творились тогда!

– Что за махинации?

– Мне не нравится подход у нас в сборной – многое решают закулисные игры. Решали, решают и будут решать. Вы сами прекрасно все знаете.

– Подожди, в 2008-м ты был игроком основного состава. Почему ты отказался на Евро ехать?

– Ситуация была очень простая. Я не был игроком основного состава сборной, я был игроком основного состава «Зенита», с которым мы выиграли Кубок УЕФА. Перед финалом Кубка УЕФА пришел запрос, кто едет на чемпионат Европы. Меня в этом списке не было.

В 2007 году я выиграл чемпионат России, Суперкубок России, а завтра финал Кубка УЕФА, в котором я играю в составе «Зенита». И я не еду даже 15-м, 20-м игроком сборной… Когда я увидел эту бумагу, для меня земля перевернулась. Я говорю: «Как так?!» А там футболисты, которые... Я не хочу даже говорить об этом.

На следующий день мы играли в финале, и получилось, что я отыграл неплохо. И я еще и забил. Когда Адвокат ко мне подошел и сказал: «Готовься». Я говорю: «Не поеду». А он смеется.

Я был немножко нетрезв – мы с Радимовым в аэропорту вискаря глушили. И мне набирает Бородюк и кидает эту фразу, на которую я ответил очень жестко.

– «Приезжай»?

– Да, сказал: «Приезжай». А я сказал: «Не приеду».

Послал Бородюка и не только его, а в совокупности всех и вся. С этого дня у меня со сборной и не заладилось. И вообще не пошло потом.

– Что сказал Радимов?

– Он оставил стакан и сказал: «Я таких дебилов, как ты, еще не видел». И ушел – даже за счет забыл заплатить, я сам заплатил. Он просто слышал весь разговор…

– Ты не жалеешь?

– Нет. Я вообще ни секунды ни о чем не жалею. Кроме Махачкалы, в которой не получилось.

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