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  • Денисов – об отказе играть на Евро-2008: «Послал Бородюка и вообще всех. Радимов сказал: «Таких дебилов, как ты, еще не видел»

Денисов – об отказе играть на Евро-2008: «Послал Бородюка и вообще всех. Радимов сказал: «Таких дебилов, как ты, еще не видел»

18 мая 2021, 11:28
11

Бывший полузащитник «Зенита» и «Локомотива» Игорь Денисов объяснил, почему не поехал на Евро-2008 в составе сборной России.

– Со сборной у меня изначально пошло все не так. Наверное, в этом есть и моя вина. Возможно, нужно быть большим патриотом. Но в сборной всегда происходили какие-то махинации. И до сих пор происходят. И даже через 10 лет будет все то же самое, что творились тогда!

– Что за махинации?

– Мне не нравится подход у нас в сборной – многое решают закулисные игры. Решали, решают и будут решать. Вы сами прекрасно все знаете.

– Подожди, в 2008-м ты был игроком основного состава. Почему ты отказался на Евро ехать?

– Ситуация была очень простая. Я не был игроком основного состава сборной, я был игроком основного состава «Зенита», с которым мы выиграли Кубок УЕФА. Перед финалом Кубка УЕФА пришел запрос, кто едет на чемпионат Европы. Меня в этом списке не было.

В 2007 году я выиграл чемпионат России, Суперкубок России, а завтра финал Кубка УЕФА, в котором я играю в составе «Зенита». И я не еду даже 15-м, 20-м игроком сборной… Когда я увидел эту бумагу, для меня земля перевернулась. Я говорю: «Как так?!» А там футболисты, которые... Я не хочу даже говорить об этом.

На следующий день мы играли в финале, и получилось, что я отыграл неплохо. И я еще и забил. Когда Адвокат ко мне подошел и сказал: «Готовься». Я говорю: «Не поеду». А он смеется.

Я был немножко нетрезв – мы с Радимовым в аэропорту вискаря глушили. И мне набирает Бородюк и кидает эту фразу, на которую я ответил очень жестко.

– «Приезжай»?

– Да, сказал: «Приезжай». А я сказал: «Не приеду».

Послал Бородюка и не только его, а в совокупности всех и вся. С этого дня у меня со сборной и не заладилось. И вообще не пошло потом.

– Что сказал Радимов?

– Он оставил стакан и сказал: «Я таких дебилов, как ты, еще не видел». И ушел – даже за счет забыл заплатить, я сам заплатил. Он просто слышал весь разговор…

– Ты не жалеешь?

– Нет. Я вообще ни секунды ни о чем не жалею. Кроме Махачкалы, в которой не получилось.

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Источник: ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»
Европа Россия Денисов Игорь Хиддинк Гус Радимов Владислав Бородюк Александр
Комментарии (11)
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Spirit_78
1621327185
Просто Игорь "поймал звезду" и сам же себя наказал за свою гордыню. При этом, 2008-й год его ничему не научил.
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Январь 59
1621327901
Он и в Питере и в Анжи и в Локо был дебилом и в сборной он человеком никогда на был . его если в Африку отправить или на Южный полюс , он и там дебилом будет.
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vladik12
1621328132
Гарик реально отмороженный. Пусть до конца дней благодарит Всевышнего, за то что Тот подарил ему футбол, дело жизни и профессию. Иначе бы спился, скурился Гарик где-нибудь в питерской подворотне и никто бы о нем не вспомнил. А так хотя бы скопил на беззаботную старость, был очень хорошим по российским меркам опорником - настоящим цепным псом. Бойцовскими качествами компенсировал отсутствие интеллекта.
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Боцман59rus
1621328757
Видел в зеркале.
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nik55
1621333355
вы с Радимовым 2 дебила
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neveldomha
1621333841
Денисов - человек-желчь. Столько времени прошло, а он как был мудаком, так им и остался.
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Mariner
1621335175
Вот что делает с человеком гордыня и тщеславие. Не даром гордыня и тщеславие одни из смертных грехов... Не важно верите вы или нет, но это мудрость.
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ItalianFootball
1621408236
Точно дебил. Радимов, как старший, мог бы сказать пару слов. Но видимо понимал, что там глухо все.
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Hektor 84
1621555137
А там футболисты которые.... И с ними Хиддинк дошел до полуфинала. И оказался прав что не взял тебя. А с тобой могли и не добиться такого результата, зная какой ты склочник.
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