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    Дзюба – о Слуцком: «Люблю больших, люблю попастых»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал видео с танцующим Леонидом Слуцким в раздевалке «Рубина» после выхода клуба в Лигу конференций.

    «А кто это у нас тут? Танцор диско. Вот он, бегемотик Мото-Мото. Люблю больших, люблю попастых», – сказал Дзюба в сторис.

    • «Рубин» занял четвертое место в РПЛ и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций.
    • 4 мая Слуцкому исполнилось 50 лет.
    • «Рубин» поздравил тренера, пожертвовав 1 миллион рублей его футбольной школе.

    «Старые песни для главного»: «Рубин» выложил ролик, посвященный 50-летию Слуцкого

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +766

      Бенедиктус 4 минуты назад

      Азмун прочитал это и снова с лошади упал.

      0
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      Рейтинг: +285

      Лфшт 8 минут назад

      Ублюдок

      0
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      Рейтинг: +1906

      FRZZ 14 минут назад

      Кому интересно мнение Дзюбы о Слуцком???
      Может Дзюба окончил университет Гарвард или Стемфорд , мы не знаем???

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      Рейтинг: +5696

      vladik12 15 минут назад

      Сердарик уже не катит?

      0
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      Рейтинг: +20347

      bset 16 минут назад

      Дзюба, похоже, заряжается энергетикой от хейтеров)

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