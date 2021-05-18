Дзюба – о Слуцком: «Люблю больших, люблю попастых»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал видео с танцующим Леонидом Слуцким в раздевалке «Рубина» после выхода клуба в Лигу конференций.

«А кто это у нас тут? Танцор диско. Вот он, бегемотик Мото-Мото. Люблю больших, люблю попастых», – сказал Дзюба в сторис.

«Рубин» занял четвертое место в РПЛ и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

4 мая Слуцкому исполнилось 50 лет.

«Рубин» поздравил тренера, пожертвовав 1 миллион рублей его футбольной школе.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Старые песни для главного»: «Рубин» выложил ролик, посвященный 50-летию Слуцкого