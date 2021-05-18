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Дзюба – о Слуцком: «Люблю больших, люблю попастых»

18 мая 2021, 09:32
29

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал видео с танцующим Леонидом Слуцким в раздевалке «Рубина» после выхода клуба в Лигу конференций.

«А кто это у нас тут? Танцор диско. Вот он, бегемотик Мото-Мото. Люблю больших, люблю попастых», – сказал Дзюба в сторис.

  • «Рубин» занял четвертое место в РПЛ и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций.
  • 4 мая Слуцкому исполнилось 50 лет.
  • «Рубин» поздравил тренера, пожертвовав 1 миллион рублей его футбольной школе.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Старые песни для главного»: «Рубин» выложил ролик, посвященный 50-летию Слуцкого

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (29)
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zra78
1621321547
Вот он кому видос записывал)))))))))
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nik55
1621323586
дебил напоминает о себе любым способом-----бомбардир он что вам приплачивает ..?????????/
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NewLife
1621326036
Видимо, на Бомбардире кто-то из редакторов такой же ориентации, как и зюба, поэтому постоянно откапывают отовсюду его голубой 3,14здеж. Никому кроме редакции эта херня не нужна.
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кран
1621326084
Теперь с видео Дзюбы все сошлось...)))
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moskowcity-petrv
1621327753
Гордость дырявых,опять заговорила о своих фантазиях пропустив стаканчик,Леонид теперь переживает за свои булки
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rash1959
1621330062
Лёня, теперь чаще оглядывайся, береги свою )!(опу, где то рядом может быть главный дрочер рпл.
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Atom2020
1621331613
Слуцкий в ответ прокомментировал видео с Дзюбой (ну то самое): "А кто это у нас тут? Лежачее бревно. Вот он, пень натирающий *****. Люблю больших и деревянных"
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slavа0508
1621334975
Язык его враг , 32 года человеку а высказывания как у школьника ,,,,лучше помалкивал бы,,
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serppion
1621336651
После таких слов они должны жениться друг на друге. Идиоты оба!
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Hektor 84
1621337693
Чему этот дэбил сможет научить своих детей?
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