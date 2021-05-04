«Рубин» поздравил Слуцкого с юбилеем, пожертвовав 1 миллион рублей его футбольной школе

«Рубин» необычно поздравил главного тренера команды Леонида Слуцкого с 50-летием.
Клуб подарил тренеру сертификат на 1 миллион рублей для развития футбольной школы имени Леонида Слуцкого.
«Перед тренировкой футболисты и персонал ФК «Рубин» вручили имениннику сертификат на развитие детской футбольной школы имени Леонида Слуцкого. Общее фото прилагается», – написала пресс-служба казанцев в твиттере.
- Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
- Казанский клуб идет на 4-м месте в РПЛ.
Источник: твиттер «Рубина»