«Рубин» поздравил Слуцкого с юбилеем, пожертвовав 1 миллион рублей его футбольной школе

«Рубин» необычно поздравил главного тренера команды Леонида Слуцкого с 50-летием.

Клуб подарил тренеру сертификат на 1 миллион рублей для развития футбольной школы имени Леонида Слуцкого.

«Перед тренировкой футболисты и персонал ФК «Рубин» вручили имениннику сертификат на развитие детской футбольной школы имени Леонида Слуцкого. Общее фото прилагается», – написала пресс-служба казанцев в твиттере.