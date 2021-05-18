«Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира, «Барселона» – 2-я, «Зенит» – 33-й

Английская консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

Первое место занял мадридский «Реал». В тройку лидеров также вошли «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Из российских клубов в топ-50 попал только «Зенит», расположившийся на 33-й строчке.