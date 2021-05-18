«Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира, «Барселона» – 2-я, «Зенит» – 33-й

Английская консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.
Первое место занял мадридский «Реал». В тройку лидеров также вошли «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
Из российских клубов в топ-50 попал только «Зенит», расположившийся на 33-й строчке.
- 1. «Реал» – 1,499 миллиарда долларов;
- 2. «Барселона» – 1,487 млрд;
- 3. «Манчестер Юнайтед» – 1,327 млрд;
- 4. «Манчестер Сити» – 1,313 млрд;
- 5. «Бавария» – 1,255 млрд;
- 6. «Ливерпуль» – 1,143 млрд;
- 7. «ПСЖ» – 1,042 млрд;
- 8. «Челси» – 904 млн;
- 9. «Тоттенхэм» – 849 млн;
- 10. «Арсенал» – 792 млн;
- 33. «Зенит» – 135 млн.
Источник: Brand Finance