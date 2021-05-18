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  • «Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира, «Барселона» – 2-я, «Зенит» – 33-й

«Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира, «Барселона» – 2-я, «Зенит» – 33-й

18 мая 2021, 00:31
26

Английская консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

Первое место занял мадридский «Реал». В тройку лидеров также вошли «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Из российских клубов в топ-50 попал только «Зенит», расположившийся на 33-й строчке.

Источник: Brand Finance
Рейтинг Реал Барселона Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Зенит Бавария
Комментарии (26)
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Боцман59rus
1621288858
В Российском фентазиЧемпионате, нет футбольных брендов, есть социальные иждивенцы, получающие бюджетные средства и зарабатывающие собственными силами, в районе плюс минус, где то чуть менее ноля. Так что не обольщайтесь Питерские любители футбола, получившие эту бесполезную и неверную информацию
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PAREVG.
1621289046
В принципе, после первой десятки, дальше смотреть нечего, не хватает разве что Ювентуса, Милана и Интера, но они скорее всего занимают 11, 12 и 13 строчку.
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GreyDM
1621291208
Всё логично: в России очень часто можно встретить людей, в элементах одежды которых присутствуют эмблемы того или иного европейского клуба, а вот в условной Англии или Испании наверное вряд ли даже магазин найдёшь, где можно купить футболку какого-нибудь нашего клуба...
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GoldPlayFIFARus9
1621294138
Уже в сотый раз даже иностранные СМИ доказывают, что Зенит самый популярный клуб восточной Европы! Против правды не попрёшь, только сектанты могут верить в обратное
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Каратель помойников
1621315229
А когда 33й клупп начнет выигрывать у 53го?
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Skull_Boy
1621320065
Бренд тут Газпром, а не Зенит и если это бренд, то почему школьников бельгийских обыграть не могут
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eur20
1621325080
Прoгнoзы футбольных матчей infostavki.ru
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ArReal
1621331589
Зенит 33 , Сочи 34, Тосно 35, а Оренбург 36?)
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Закат ЕдРа
1621338874
А гахпром входит в эту стоимость. там всякие монетки уже по капитализации миллерскую конторку обошли
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Hektor 84
1621554539
33 хаспром
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