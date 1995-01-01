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    «Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира, «Барселона» – 2-я, «Зенит» – 33-й

    Английская консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

    Первое место занял мадридский «Реал». В тройку лидеров также вошли «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

    Из российских клубов в топ-50 попал только «Зенит», расположившийся на 33-й строчке.

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    Источник: Brand Finance

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1025

      GreyDM 12 минут назад

      Всё логично: в России очень часто можно встретить людей, в элементах одежды которых присутствуют эмблемы того или иного европейского клуба, а вот в условной Англии или Испании наверное вряд ли даже магазин найдёшь, где можно купить футболку какого-нибудь нашего клуба...

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      Рейтинг: +2718

      PAREVG. 48 минут назад

      В принципе, после первой десятки, дальше смотреть нечего, не хватает разве что Ювентуса, Милана и Интера, но они скорее всего занимают 11, 12 и 13 строчку.

      1
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      Рейтинг: +22292

      Боцман59rus 51 минуту назад

      В Российском фентазиЧемпионате, нет футбольных брендов, есть социальные иждивенцы, получающие бюджетные средства и зарабатывающие собственными силами, в районе плюс минус, где то чуть менее ноля. Так что не обольщайтесь Питерские любители футбола, получившие эту бесполезную и неверную информацию

      2
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      Рейтинг: +2643

      FENIX-SL 1 час назад

      зенит 333

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      Рейтинг: +4028

      Fusballer > FENIX-SL 54 минуты назад

      333енит

      1
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