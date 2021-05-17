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    Семин: «Николич ставит семь защитников и проигрывает дома. Как я могу быть спокоен за «Локомотив»?»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался о работе Марко Николича, который год назад возглавил московскую команду вместо него.

    «Спокоен ли я за будущее «Локомотива» с Николичем? Я не знаю, не могу сказать.

    Нет, я не спокоен. Как с «Зальцбургом» – важный матч, правильно? Ты выходишь в Лигу Европы, ставишь семь защитников и проигрываешь дома. Как же я могу быть спокоен?» – сказал Семин.

    • «Локомотив» финишировал в РПЛ на 3-м месте.
    • Команда выиграла Кубок России в этом сезоне.
    • Контракт Николича с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.05.2021 10:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 21 мая 2021, 02:26

      Мы видели Локо с тобой в ЛЧ. Ничего хорошего.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5161

      PAREVG. 17 мая 2021, 10:54

      Ну сколько можно, из целого интервью, выдернули одну фразу, и поместили как отдельную новость

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1386

      Хейтер Аларм 17 мая 2021, 10:35

      Так говорит, как будто лучше выступил...
      Сам же Байеру в ЛЧ решающий матч дома прос*ал

      2
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