Семин: «Николич ставит семь защитников и проигрывает дома. Как я могу быть спокоен за «Локомотив»?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался о работе Марко Николича, который год назад возглавил московскую команду вместо него.
«Спокоен ли я за будущее «Локомотива» с Николичем? Я не знаю, не могу сказать.
Нет, я не спокоен. Как с «Зальцбургом» – важный матч, правильно? Ты выходишь в Лигу Европы, ставишь семь защитников и проигрываешь дома. Как же я могу быть спокоен?» – сказал Семин.
- «Локомотив» финишировал в РПЛ на 3-м месте.
- Команда выиграла Кубок России в этом сезоне.
- Контракт Николича с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»