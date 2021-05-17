Семин: «Николич ставит семь защитников и проигрывает дома. Как я могу быть спокоен за «Локомотив»?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался о работе Марко Николича, который год назад возглавил московскую команду вместо него.

«Спокоен ли я за будущее «Локомотива» с Николичем? Я не знаю, не могу сказать.

Нет, я не спокоен. Как с «Зальцбургом» – важный матч, правильно? Ты выходишь в Лигу Европы, ставишь семь защитников и проигрываешь дома. Как же я могу быть спокоен?» – сказал Семин.