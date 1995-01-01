Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» и вышел в Лигу чемпионов; «Локомотив» победил «Урал»

    Вторым участником Лиги чемпионов следующего сезона от России стал «Спартак». В последнем туре РПЛ москвичи добились устраивающей ничьи в игре против «Ахмата».

    «Локомотив» победил «Урал» и в следующем сезоне выступит в группе Лиги Европы.

    Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

    Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ильин, 20; 2:0 – Ильин, 31; 2:1 – Промес, 54; 2:2 – Мозес, 83.

    «Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Ненахов, Быстров (Бериша, 53), Нижич (Анхель, 53), Богосавац, Ильин (Альсултанов, 84), Исмаэл (Кармаев, 66), Харин, Полярус (Швец, 84).

    «Спартак»: Максименко, Кутепов (Литвинов, 79), Джикия, Жиго, Айртон (Умяров, 71), Зобнин, Промес (Ещенко, 87), Крал (Игнатов, 80), Мозес, Соболев, Ларссон.

    Предупреждения: Ненахов, 8; Быстров, 43; Бериша, 74 – Джикия, 67; Зобнин, 87; Соболев, 90+3.

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Рыбчинский, 89.

    «Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Сильянов, Пабло, Жемалетдинов (Живоглядов, 82), Рыбчинский, Куликов, Магкеев (Миранчук, 46), Крыховяк, Смолов, Камано (Лисакович, 8).

    «Урал»: Годзюр, Герасимов, Страндберг, Адамов, Подберeзкин (Мишкич, 66), Йовичич, Бикфалви (Погребняк, 66), Калинин, Егорычев (Кузьмичев, 81), Августиняк, Гаджимурадов (Евсеев, 65).

    Предупреждения: Гилерме, 4; Жемалетдинов, 45 – Адамов, 3; Аугустыняк, 16; Йовичич, 36; Годзюр, 69; Мишкич, 72; Калинин, 76.

    Удаления: нет – Аугустыняк, 27 (вторая ж.к.); Мишкич, 75 (вторая ж.к.).

    Результаты РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:55
    Комментарии114
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2467

      Дедуктор 32 минуты назад

      При Теде было слишком много трусливых игр. А ведь концовка показала: Спартак должен был играть с позиции силы в каждом матче. Для этого есть в Спартаке все возможности.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -37

      aleks14326 33 минуты назад

      Я не знаю почему Тедеско поставил кутепова но его срочно надо продать.От него одни косяки.Лучше бы еще один опорник был,Умярова бы в центр. Игра в три защитника без хорошего опорника это *опа.И очень плохая реализация .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2267

      ySS 54 минуты назад

      Надежды на грандиозное изменение (усиление) состава вижу безосновательными.
      Чтобы "что-нибудь купить, придётся что-нибудь продать".
      Оборону нужно организовывать, а не ждать шикарных исполнителей.
      Ван Дейков у нас не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28012

      oyabun 57 минут назад

      Друзья, а когда начало следующего Чемпионата? Я уже начал скучать по футболу..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1154

      Красногорск_Фан > oyabun 37 минут назад

      Там евро еще посредине. Чем не футбол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2467

      Дедуктор 58 минут назад

      Не нравится мне игра Локо при Николиче. Но результаты очень достойные. кубок и дважды заслуженная путевка в ЛЕ. Очень слабый состав. Такого слабого состава Шпалыч, к примеру, никогда не имел. Нужно сильно усиливаться, понимаешь. Иначе - будут биты в ЛЕ. А усиливаться сейчас в РПЛ очень даже есть кем. Весьма достойный сезон получился в плане открытия большого количества новых имён.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1154

      Красногорск_Фан > Дедуктор 37 минут назад

      Стабильности нет в игре Локомотива. Как банку кетчупа колотишь. То ни фига, то пол тарелки. То что игра стала за последние под года лучше намного тем не менее. И кубок взят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +835

      Mr Green 1 час назад

      Паравоз поздравляю с 3м местом, молодцы парни, достойный был год. Посмотрим как пойдёт в следующем году, но Марко спасибо за всё.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7881

      NewLife > Mr Green 1 час назад

      И еще с голом на 89-ой минуте поздравь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +835

      Mr Green > NewLife 47 минут назад

      и что тут такого? мы в ЛЧ играли, мы кубок взяли, а вы кое как на 1 очко больше набрали? о чём это говорит? посмотрим на вас в следующем году.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7881

      NewLife > Mr Green 35 минут назад

      У нас было несколько досадных но заслуженных поражений, но еще больше было судейского и рфсовского беспредела, при помощи которого очки набирала голубая помойка, которую надули чемпионом, а нас тормозили. Это будет продолжаться пока Газпром контролирует РФС.
      Это просто цирк - в последнем туре против банкротов зюба забил ровно столько, сколько нужно было, чтобы обойти Азмуна.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1154

      Красногорск_Фан > NewLife 22 минуты назад

      Никто не спорит, что судейство в этом сезоне было заказным. Спартак-Сочи это был вопиющий писец. Хоть я вам не симпатизирую. Но уж извиняйте. В этом случае остается играть с таким отрывом чтобы ДАЖЕ это не повлияло. А на это Спартак не наиграл даже по мнению Ваших адекватов. В 90-е были другие примеры. Все в ваших руках в новом сезоне.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +835

      Mr Green > NewLife 17 минут назад

      ну мы посмотрим как вас будут в европе судить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18946

      slavutiq70 1 час назад

      Доменико спасибо!!!Что мог ты сделал удачи с новым клубом!!!!!

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      Рыжий дьявол 1 час назад

      Остаётся сказать спасибо Теду за результат(с этим составом максимум думаю что можно было добиться) оставляет сменщику хороший багаж место в ЛЧ но этот состав себя по большому счёту себя исчерпал требуется пусть и не кардинальные но какие то перемены нужны,,,,,

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3149

      uBaH_ 1 час назад

      Поздравляю Всех КБ с заслуженным серебром :) дерик че там по прыгунчику?)

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1587

      B.G. 1 час назад

      Соглашусь с многочисленными коментами по поводу усиления Спартака.....в противном случае, нам не только в еврокубках ничего не "светит", но и в ЧР будет полнейшая задницццца ))

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85612
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru