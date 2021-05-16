РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» и вышел в Лигу чемпионов; «Локомотив» победил «Урал»

Вторым участником Лиги чемпионов следующего сезона от России стал «Спартак». В последнем туре РПЛ москвичи добились устраивающей ничьи в игре против «Ахмата».

«Локомотив» победил «Урал» и в следующем сезоне выступит в группе Лиги Европы.

Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Ильин, 20; 2:0 – Ильин, 31; 2:1 – Промес, 54; 2:2 – Мозес, 83.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Ненахов, Быстров (Бериша, 53), Нижич (Анхель, 53), Богосавац, Ильин (Альсултанов, 84), Исмаэл (Кармаев, 66), Харин, Полярус (Швец, 84).

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Литвинов, 79), Джикия, Жиго, Айртон (Умяров, 71), Зобнин, Промес (Ещенко, 87), Крал (Игнатов, 80), Мозес, Соболев, Ларссон.

Предупреждения: Ненахов, 8; Быстров, 43; Бериша, 74 – Джикия, 67; Зобнин, 87; Соболев, 90+3.

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Рыбчинский, 89.

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Сильянов, Пабло, Жемалетдинов (Живоглядов, 82), Рыбчинский, Куликов, Магкеев (Миранчук, 46), Крыховяк, Смолов, Камано (Лисакович, 8).

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Страндберг, Адамов, Подберeзкин (Мишкич, 66), Йовичич, Бикфалви (Погребняк, 66), Калинин, Егорычев (Кузьмичев, 81), Августиняк, Гаджимурадов (Евсеев, 65).

Предупреждения: Гилерме, 4; Жемалетдинов, 45 – Адамов, 3; Аугустыняк, 16; Йовичич, 36; Годзюр, 69; Мишкич, 72; Калинин, 76.

Удаления: нет – Аугустыняк, 27 (вторая ж.к.); Мишкич, 75 (вторая ж.к.).

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ