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РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» и вышел в Лигу чемпионов; «Локомотив» победил «Урал»

16 мая 2021, 15:55
126

Вторым участником Лиги чемпионов следующего сезона от России стал «Спартак». В последнем туре РПЛ москвичи добились устраивающей ничьи в игре против «Ахмата».

«Локомотив» победил «Урал» и в следующем сезоне выступит в группе Лиги Европы.

Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Ильин, 20; 2:0 – Ильин, 31; 2:1 – Промес, 54; 2:2 – Мозес, 83.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Ненахов, Быстров (Бериша, 53), Нижич (Анхель, 53), Богосавац, Ильин (Альсултанов, 84), Исмаэл (Кармаев, 66), Харин, Полярус (Швец, 84).

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Литвинов, 79), Джикия, Жиго, Айртон (Умяров, 71), Зобнин, Промес (Ещенко, 87), Крал (Игнатов, 80), Мозес, Соболев, Ларссон.

Предупреждения: Ненахов, 8; Быстров, 43; Бериша, 74 – Джикия, 67; Зобнин, 87; Соболев, 90+3.

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Рыбчинский, 89.

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Сильянов, Пабло, Жемалетдинов (Живоглядов, 82), Рыбчинский, Куликов, Магкеев (Миранчук, 46), Крыховяк, Смолов, Камано (Лисакович, 8).

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Страндберг, Адамов, Подберeзкин (Мишкич, 66), Йовичич, Бикфалви (Погребняк, 66), Калинин, Егорычев (Кузьмичев, 81), Августиняк, Гаджимурадов (Евсеев, 65).

Предупреждения: Гилерме, 4; Жемалетдинов, 45 – Адамов, 3; Аугустыняк, 16; Йовичич, 36; Годзюр, 69; Мишкич, 72; Калинин, 76.

Удаления: нет – Аугустыняк, 27 (вторая ж.к.); Мишкич, 75 (вторая ж.к.).

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Урал Ахмат Спартак
Комментарии (126)
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Из Твери Леха
1621169809
Долетели-таки чемоданы после второго тайма! Цирку в ЛЧ быть!
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zigbert
1621170196
Всех болельщиков Спартака с серебряными медалями!!! Отыграться с 0:2 -это совершить маленький подвиг. Ничья равносильная победе. Молодцы все игроки!!!
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SpartakFirst064
1621170404
С серебром !!! Но в следующем году нужно усиление,иначе и в тройку не попасть , ,,,
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Боцман59rus
1621170418
Светлое пятно, на фоне привычного бардака- В. Мозес
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oyabun
1621170470
Поздравляю всех красно-белых с итоговым 2-м Лигочемпионским местом! Ура!! Да, сыграли отвратительно, но всё таки нашли в себе силы переломить ход игры во втором тайме и свести к ничьей. А лучшим игроком матча я всё же назвал бы Ильина..
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NewLife
1621170518
К сожалению, видя уровень игры Спартака, особенно в зашите, нет особой радости от выхода в лч. Если в команде останутся Кутепов и Джикия, то лч будет нужна только для получения бабла, так как там нечего ловить в смысле результата. Жаль, время идет, а спартаковская защита все больше деградирует под носом у руководства клуба.
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mamba9090909
1621170813
Спартачи, а нормально выйти в ЛЧ нельзя было? Обязательно надо пропустить два мяча, чтобы потом проявлять волю? С ЛЧ вас!
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JTherry
1621170838
вырвали ничью, Витя спас, можно выдохнуть... Спартак - в квалификации ЛЧ!!!) то ли жара так повлияла на Промеса, но с реализацией ему явно не везло... и защиту надо усиливать, ЗМС - ни к черту...
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ivany4
1621171574
С серебром, КБ!!! Рад второму месту, но хотелось бы, что бы команда играла в Группе ЛЕ. Менять надо многих. Думаю, было бы лучше, чтоб остался Тед, чем сейчас лихорадочно менять одних неумех на других. В общем проблем больше, чем громогласных обещаний руководства клуба на предстоящий сезон. А больше всего понравилось, что все мнимые болельщики с северной окраины захлебнулись в своей желчи. Ведь всем все ясно, что сбг это не клуб, а как сказал Миллер - это проект, который должен служить лицом газпрема. Поэтому, для истинных болельщиков, не важно как он играет и какие у него результаты.
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slavа0508
1621172141
Доменико спасибо!!!Что мог ты сделал удачи с новым клубом!!!!!
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