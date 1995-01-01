Мухин не попал в заявку «Локомотива» на матч с «Уралом». Он договорился о трансфере в ЦСКА

С Мухиным ситуация выглядит так, с половины сезона сразу захотел себе жирный контракт, а ЦСКА воспользовался ситуацией и подогрел рынок зарплат для таких ребят. Не могу сказать, что такой перехват у Локомотива правильный. Сами же потом закопаемся в зарплатах, когда 18-летние будут требовать многомиллионные контракты. Да и к самому Мухину вопросы. Уходит из команды, участника ЛЧ или ЛЕ, в команду, которая вообще мимо еврокубков может пролететь. Явно не о спорте думал при подписании контракта. В общем, лимит на зарплаты жизненно необходим. Причем отдельно для взрослых игроков и отдельно для молодых россиян.
Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».
«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Сильянов, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.
Запасные: Коченков, Худяков, Живоглядов, Лысцов, Чeрный, Петухов, Мурило, Миранчук, Титков, Лисакович.
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Страндберг, Адамов, Подберeзкин, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов.
Запасные: Баклов, Кулаков, Кузьмичeв, Евсеев, Магомадов, Эль Кабир, Мишкич, Ибрахимай, Погребняк, Панюков, Максименко.
Матч начнется в 14:00 по Москве.
Eurostavka: Мухин согласовал пятилетний контракт с ЦСКА