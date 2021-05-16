Мухин не попал в заявку «Локомотива» на матч с «Уралом». Он договорился о трансфере в ЦСКА

Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Сильянов, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.

Запасные: Коченков, Худяков, Живоглядов, Лысцов, Чeрный, Петухов, Мурило, Миранчук, Титков, Лисакович.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Страндберг, Адамов, Подберeзкин, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов.

Запасные: Баклов, Кулаков, Кузьмичeв, Евсеев, Магомадов, Эль Кабир, Мишкич, Ибрахимай, Погребняк, Панюков, Максименко.

Матч начнется в 14:00 по Москве.

Eurostavka: Мухин согласовал пятилетний контракт с ЦСКА