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    Глава «Оренбурга» Еремякин – о недопуске в РПЛ: «В Нижнем Новгороде стадион ЧМ, мегаполису 800 лет, зачем РФС Оренбург?»

    Василий Еремякин, глава «Оренбурга», высказал свою версию, почему клубу не дали лицензию для выступления в РПЛ. Официальная причина – несоответствие стадиона регламенту.

    «У нас нет долгов, всe платим копейка в копейку, спортивные результаты есть. Но наверху есть люди, заинтересованные в манипуляциях с нашим футболом, чтобы управлять всеми финансами. Сейчас надо решить проблему со стадионами чемпионата мира – в Нижним Новгороде стадион чемпионата мира, городу-миллионнику 800 лет, зачем РФС нужен Оренбург?

    Я родился в этой области, раньше тут была инфраструктура футбольная, а сейчас всe уничтожено. Футбол в России никому не нужен, нужен только футбол в определeнных городах», – считает Еремякин.

    • Таким образом, «Оренбург» и в следующем сезоне выступит в РПЛ.
    • Впервые с сезона-2013/14 в Нижнем Новгороде будет команда РПЛ.
    • «Нижний Новгород» впервые вышел в высший дивизион.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1711

      фанат джигурды 8 минут назад

      Подстилки плачут.
      Так и до спортивной справедливости недалеко.

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