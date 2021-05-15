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  • Глава «Оренбурга» Еремякин – о недопуске в РПЛ: «В Нижнем Новгороде стадион ЧМ, мегаполису 800 лет, зачем РФС Оренбург?»

Глава «Оренбурга» Еремякин – о недопуске в РПЛ: «В Нижнем Новгороде стадион ЧМ, мегаполису 800 лет, зачем РФС Оренбург?»

15 мая 2021, 17:31
10

Василий Еремякин, глава «Оренбурга», высказал свою версию, почему клубу не дали лицензию для выступления в РПЛ. Официальная причина – несоответствие стадиона регламенту.

«У нас нет долгов, всe платим копейка в копейку, спортивные результаты есть. Но наверху есть люди, заинтересованные в манипуляциях с нашим футболом, чтобы управлять всеми финансами. Сейчас надо решить проблему со стадионами чемпионата мира – в Нижним Новгороде стадион чемпионата мира, городу-миллионнику 800 лет, зачем РФС нужен Оренбург?

Я родился в этой области, раньше тут была инфраструктура футбольная, а сейчас всe уничтожено. Футбол в России никому не нужен, нужен только футбол в определeнных городах», – считает Еремякин.

  • Таким образом, «Оренбург» и в следующем сезоне выступит в ФНЛ.
  • Впервые с сезона-2013/14 в Нижнем Новгороде будет команда РПЛ.
  • «Нижний Новгород» впервые вышел в высший дивизион.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Нижний Новгород Оренбург
Комментарии (10)
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фанат джигурды
1621090554
Подстилки плачут. Так и до спортивной справедливости недалеко.
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NewLife
1621091361
Не красит это наших футбольных бюрократов.
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Томик
1621091902
Работать надо было, президент, а не постфактум языком молоть.
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ААМ
1621092273
Оренбург должен знать о правилах лицензирования, а РФС до начала турнира был обязан назвать команды, которые не соответствуют правилам лицензирования в РПЛ и не при каких обстоятельствах в РПЛ не попадут. А так бардак, как и всюду. .
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BarStep
1621093318
Что не так Василий? Да, те парни, что играли за ФК Оренбург - свою задачу выполнили почти на отлично. А вот сам ФК Оренбург - нихера.. Так чего теперь ныть и взывать к какой-то эфемерной справедливости.. По уму, я бы тебя уволил..
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JTherry
1621097488
Еремякин, ФК Оренбург еще в 2016 году прошел лицензирование, благодаря исключению из правил, еще тогда было обещано привести стадион в порядок, а воз и ныне там... не возмущаться надо, а оправдывать ожидания и обещания... в России, как известно, обещанного 3 года ждут, а прошло уже 5...
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ivany4
1621104007
Судя по всему, только обычные болельщики понимают о чем идет речь. А вот для чиновников, когда от них потребовались дела, это оказалось как гром среди ясного неба.
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Hektor 84
1621551416
Так ты чинуша и твои распил товарищи и виноваты! Правила должны быть для всех одинаковы!
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