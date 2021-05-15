Глава «Оренбурга» Еремякин – о недопуске в РПЛ: «В Нижнем Новгороде стадион ЧМ, мегаполису 800 лет, зачем РФС Оренбург?»

Василий Еремякин, глава «Оренбурга», высказал свою версию, почему клубу не дали лицензию для выступления в РПЛ. Официальная причина – несоответствие стадиона регламенту.

«У нас нет долгов, всe платим копейка в копейку, спортивные результаты есть. Но наверху есть люди, заинтересованные в манипуляциях с нашим футболом, чтобы управлять всеми финансами. Сейчас надо решить проблему со стадионами чемпионата мира – в Нижним Новгороде стадион чемпионата мира, городу-миллионнику 800 лет, зачем РФС нужен Оренбург?

Я родился в этой области, раньше тут была инфраструктура футбольная, а сейчас всe уничтожено. Футбол в России никому не нужен, нужен только футбол в определeнных городах», – считает Еремякин.