Вратарь «Динамо» Лещук: «В России всегда ругают за ошибки. Это большая проблема»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мыслями о подготовке молодых футболистов в России.

– Из академии «Динамо» сейчас выходит очень много талантов, и Шварц активно доверяет воспитанникам. Это другая психология?

– У «Динамо» в принципе хорошая молодежь. Сейчас еще фонд специальный организовали, теперь любой болельщик может внести свой вклад в развитие академии и будущее динамовской молодежи.

Вообще, это новая история, говорят, что уникальная для нашего футбола. Любой клуб был бы счастлив ежегодно получать мощную подпитку из собственных талантливых молодых футболистов.

Не особо понимал, когда нашей молодежи совсем не давали шанса. А Шварц спокойно предоставил возможность ребятам, и они ей воспользовались, доказали, что ничем не хуже игроков, которые старше. Считаю, в российском футболе вообще надо больше доверять молодым, не бояться подключать их.

– В большинстве других клубов это редкое явление. Почему?

– В России менталитет немного другой, даже в академиях всегда просят результат здесь и сейчас. Сколько раз встречались с европейскими командами на юношеском уровне – от них всегда просили играть в футбол. И их тренер никогда не ругался из-за ошибок.

Или бывает, что [детские команды] выигрывают 1:0 и перестают играть в свой футбол, начинают наобум выбивать мяч и все. Но какая разница в таком возрасте, выиграешь ты 1:0 или проиграешь 1:2? Главное же научиться играть, подготовить хорошего футболиста, который попадет в дубль, а потом в основу – и уже будет уметь играть и не будет бояться.

Считаю, это большая проблема в России, что у нас всегда ругают за ошибки. И неважно где – в футболе или в обычной школе. Вместо того чтобы подсказать, как надо, подбодрить.

Из-за этого молодым в России тяжелее. Когда они выходят играть за основу в РПЛ, у них уже есть эта боязнь совершить ошибку, они скованны. И когда они все-таки эту ошибку совершают, что неизбежно в принципе, то тренер сразу же начинает им пихать. Молодой после этого запросто может потеряться.

Думаю, должна быть какая-то поддержка, причем с маленьких лет. Нужно не убивать личность, а давать играть, допускать ошибки, учиться правильно думать. Чтобы не было страха сделать что-то не так. К сожалению, у большинства ребят есть такая проблема.