The Sun: «Фулхэм» не уволит Паркера, несмотря на то что при нем команда второй раз вылетела из АПЛ

Менеджер «Фулхэма» Скотт Паркер продолжит занимать пост и в следующем сезоне, который лондонцы проведут в Чемпионшипе. В текущем сезоне АПЛ команде от вылета уже не спастись.
Между Паркером и руководством есть разногласия, но оно решило не менять тренера после неудачного сезона.
- В сезоне-2018/19 «Фулхэм» тоже вылетел из АПЛ, и тогда команду тренировал Паркер.
- Паркер в качестве игрока 4 года выступал за «Фулхэм», закончил в этом клубе карьеру.
- Сезон Чемпионшипа стартует в августе.
Источник: The Sun