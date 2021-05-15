The Sun: «Фулхэм» не уволит Паркера, несмотря на то что при нем команда второй раз вылетела из АПЛ

Менеджер «Фулхэма» Скотт Паркер продолжит занимать пост и в следующем сезоне, который лондонцы проведут в Чемпионшипе. В текущем сезоне АПЛ команде от вылета уже не спастись.

Между Паркером и руководством есть разногласия, но оно решило не менять тренера после неудачного сезона.