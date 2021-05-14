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    РПЛ организовала семинар для игроков по общению со СМИ. Его провел комментатор Шнякин

    РПЛ озаботилась тем, чтобы футболисты качественно выступали перед СМИ. Для этого был организован специальный семинар.

    «РПЛ провела для молодых футболистов семинар по общению со СМИ. Спикером выступил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

    Шнякин рассказал молодым футболистам, как надо вести себя перед камерами во время интервью и как позиционировать себя в медиа. Вместе со слушателями курса он разобрал удачные и неудачные примеры интервью, поделился опытом и посоветовал ребятам быть открытыми и следить за своими социальными сетями», – сообщили в РПЛ.

    • Шнякин комментирует футбол 10 лет.
    • Также он ведет программу «Все на матч!».
    • Шнякин играет в футбол на любительском уровне.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    14.05.2021 21:08
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