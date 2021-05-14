Кавани: «VAR забирает очарование и сущность футбола»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани раскритиковал систему видеоповторов. На его взгляд, она убивает дух футбола.

«VAR забирает очарование и сущность футбола. Вы не понимаете, как работает система. Трудно, что ты забиваешь гол и потом должен ждать две минуты, чтобы его отпраздновать.

Или хуже: ты отпраздновал, а потом гол отменяют, потому что ваш ноготь или волос были в офсайде. Или потому что ваш партнер совершил до этого незначительный фол, который никто не заметил – 14 пасов назад», – сказал уругваец.