Кавани: «VAR забирает очарование и сущность футбола»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани раскритиковал систему видеоповторов. На его взгляд, она убивает дух футбола.
«VAR забирает очарование и сущность футбола. Вы не понимаете, как работает система. Трудно, что ты забиваешь гол и потом должен ждать две минуты, чтобы его отпраздновать.
Или хуже: ты отпраздновал, а потом гол отменяют, потому что ваш ноготь или волос были в офсайде. Или потому что ваш партнер совершил до этого незначительный фол, который никто не заметил – 14 пасов назад», – сказал уругваец.
- Кавани на этой неделе продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».
- 34-летний футболист присоединился к английскому клубу в октябре на правах свободного агента.
- В активе уругвайца 15 голов и 5 ассистов в 35 матчах.
Источник: The Sun