The Times: Кейн, Холанд, Мартинес и Силва – в шорт-листе кандидатов на замену Агуэро в «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола попросил руководство клуба подписать нового нападающего в связи с уходом Серхио Агуэро этим летом.

По информации The Times, просьба тренера будет удовлетворена. Сообщается, что в шорт-лист «Ман Сити» входят Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Лаутаро Мартинес («Интер») и Андре Силва («Айнтрахт»).

Летом Агуэро станет свободным агентом.

Агуэро играет за «Сити» с 2011 года.

Он провел за клуб 388 матчей, забив 258 голов.

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