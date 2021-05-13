Daily Mail: Зидан уйдет из «Реала» из-за отсутствия поддержки от руководства

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан склоняется к уходу с занимаемого поста по окончании сезона.

По информации Daily Mail, француз собирается покинуть команду вне зависимости от того, будет ли выиграно чемпионство. Он не чувствует поддержки со стороны президента мадридского клуба Флорентино Переса.

Заинтересованность в услугах Зидана есть со стороны «Ювентуса» и сборной Франции.

Новым тренером «Реала», вероятно, станет Рауль. Также рассматривается кандидатура Массимилиано Аллегри.