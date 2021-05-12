Николич – после победы в Кубке России: «Эмоции со слезами. У нас впереди еще один финал»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился эмоциями после победы в финале Кубка России над «Крыльями Советов» (3:1). Это девятый Кубок для москвичей.

– Марко, с победой. У вас третий кубок. Это всегда бывает по-разному?

– Это всегда красиво. Третья страна и третий кубок. Мы счастливы. Надо поздравить команду с победой.

Было тяжело играть, но кубок у нас – это самое главное. Хочу поздравить болельщиков, которые все время были с нами, за спиной команды.

У нас еще одна игра, один финал. Мы попали в групповой этап Лиги Европы – это очень важно. Еще есть шанс попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

Еще хочу поздравить свою семью. Хочу сказать, что это особенно для моего отца, который, к сожалению, ушел из жизни четыре месяца назад.

– Первый трофей с «Локомотивом» для вас – это же здорово. Какие эмоции?

– Жесткие, жесткие эмоции – со слезами.