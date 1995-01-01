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    Николич – после победы в Кубке России: «Эмоции со слезами. У нас впереди еще один финал»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился эмоциями после победы в финале Кубка России над «Крыльями Советов» (3:1). Это девятый Кубок для москвичей.

    – Марко, с победой. У вас третий кубок. Это всегда бывает по-разному?

    – Это всегда красиво. Третья страна и третий кубок. Мы счастливы. Надо поздравить команду с победой.

    Было тяжело играть, но кубок у нас – это самое главное. Хочу поздравить болельщиков, которые все время были с нами, за спиной команды.

    У нас еще одна игра, один финал. Мы попали в групповой этап Лиги Европы – это очень важно. Еще есть шанс попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

    Еще хочу поздравить свою семью. Хочу сказать, что это особенно для моего отца, который, к сожалению, ушел из жизни четыре месяца назад.

    – Первый трофей с «Локомотивом» для вас – это же здорово. Какие эмоции?

    – Жесткие, жесткие эмоции – со слезами.

    • «Локомотив» 3-й раз подряд сыграет за Суперкубок России.
    • В последнем туре сезона РПЛ «Локомотив» примет «Урал» (16 мая).
    • Николич работает в России меньше года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1095

      Красногорск_Фан 8 минут назад

      Соболезную Николичу! Спасибо за Кубок! Я сегодня испытываю радость как и другие болельщики клуба!

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