Николич – после победы в Кубке России: «Эмоции со слезами. У нас впереди еще один финал»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился эмоциями после победы в финале Кубка России над «Крыльями Советов» (3:1). Это девятый Кубок для москвичей.
– Марко, с победой. У вас третий кубок. Это всегда бывает по-разному?
– Это всегда красиво. Третья страна и третий кубок. Мы счастливы. Надо поздравить команду с победой.
Было тяжело играть, но кубок у нас – это самое главное. Хочу поздравить болельщиков, которые все время были с нами, за спиной команды.
У нас еще одна игра, один финал. Мы попали в групповой этап Лиги Европы – это очень важно. Еще есть шанс попасть в квалификацию Лиги чемпионов.
Еще хочу поздравить свою семью. Хочу сказать, что это особенно для моего отца, который, к сожалению, ушел из жизни четыре месяца назад.
– Первый трофей с «Локомотивом» для вас – это же здорово. Какие эмоции?
– Жесткие, жесткие эмоции – со слезами.
- «Локомотив» 3-й раз подряд сыграет за Суперкубок России.
- В последнем туре сезона РПЛ «Локомотив» примет «Урал» (16 мая).
- Николич работает в России меньше года.