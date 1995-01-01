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    Губернатор Самарской области: «Выход «Крыльев» в Лигу Европы – наше самарское счастье»

    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о будущем «Крыльев Советов» перед финальным матчем Кубка России с «Локомотивом».

    «Что касается возможного изменения состава летом, за это переживаем и мы. Делаем всe, чтобы команду сохранить.

    Знаю, что у большинства футболистов есть понимание, что команда может добиться большего, чем тот или иной игрок отдельно, даже яркий. Ребята тоже настроены сохранить команду, это очень важно. Верим в тренера, верим в команду.

    Что для нас возможный выход в групповой этап Лиги Европы? Это наше самарское счастье. У нас арена – космос. Город футбольный, и болельщики об этом мечтают.

    17 лет назад мы проиграли в финале «Тереку», и столько лет спустя победа в Грозном воспринимается как реванш. О чeм тут говорить? Болельщики знают и помнят всe. В нашем регионе они 12-й игрок», – сказал Азаров.

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    Источник: «Чемпионат»

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