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    Глушенков: «Хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе, но готов к аренде»

    Полузащитник «Химок» Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал, что хочет вернуться в московский клуб.

    – Как удаление восприняла команда?

    – Даже не знаю, что сказать. Да, я чуть перегорел, не совладал с эмоциями и получил красную карточку.

    – Ты извинился перед ребятами?

    – Конечно, попросил прощения. Парни молодцы, хочу отдать им должное, они боролись. Чуть-чуть не удержали результат.

    – Не кажется, что эта красная не позволила «Химкам» зацепиться за ничью?

    – У нас уже были красные карточки, но мы удерживали результат. Это седьмая красная, насколько я знаю. Чуть-чуть силенок не хватило, но парни все равно молодцы.

    – В момент удаления тебя кто-то провоцировал или ты сам сорвался?

    – Провокаций не было. Игровые моменты, стыки. Все нормально.

    – Летом ты возвращаешься в «Спартак». Готов к тому, что вновь придется доказывать свою состоятельность?

    – Да, конечно. Хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе.

    – А если опять будет аренда?

    – Я готов к этому. Ничего страшного я в этом не вижу. Мне нужна игровая практика, чтобы прогрессировать.

    • «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
    • Глушенков открыл счет в матче на 27-й минуте, а спустя 10 минут получил красную карточку.
    • Причина удаления – грубая игра против Айртона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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