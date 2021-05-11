Глушенков: «Хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе, но готов к аренде»

Полузащитник «Химок» Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал, что хочет вернуться в московский клуб.

– Как удаление восприняла команда?

– Даже не знаю, что сказать. Да, я чуть перегорел, не совладал с эмоциями и получил красную карточку.

– Ты извинился перед ребятами?

– Конечно, попросил прощения. Парни молодцы, хочу отдать им должное, они боролись. Чуть-чуть не удержали результат.

– Не кажется, что эта красная не позволила «Химкам» зацепиться за ничью?

– У нас уже были красные карточки, но мы удерживали результат. Это седьмая красная, насколько я знаю. Чуть-чуть силенок не хватило, но парни все равно молодцы.

– В момент удаления тебя кто-то провоцировал или ты сам сорвался?

– Провокаций не было. Игровые моменты, стыки. Все нормально.

– Летом ты возвращаешься в «Спартак». Готов к тому, что вновь придется доказывать свою состоятельность?

– Да, конечно. Хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе.

– А если опять будет аренда?

– Я готов к этому. Ничего страшного я в этом не вижу. Мне нужна игровая практика, чтобы прогрессировать.

«Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.

Глушенков открыл счет в матче на 27-й минуте, а спустя 10 минут получил красную карточку.

Причина удаления – грубая игра против Айртона.

Глушенков – об удалении в матче со «Спартаком»: «Это эмоции. Не хотел грубости»

Глушенков – о голе «Спартаку»: «Глушаков сказал: «Если забьешь, то беги ко мне»