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  • Глушенков: «Хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе, но готов к аренде»

Глушенков: «Хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе, но готов к аренде»

11 мая 2021, 12:56
5

Полузащитник «Химок» Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал, что хочет вернуться в московский клуб.

– Как удаление восприняла команда?

– Даже не знаю, что сказать. Да, я чуть перегорел, не совладал с эмоциями и получил красную карточку.

– Ты извинился перед ребятами?

– Конечно, попросил прощения. Парни молодцы, хочу отдать им должное, они боролись. Чуть-чуть не удержали результат.

– Не кажется, что эта красная не позволила «Химкам» зацепиться за ничью?

– У нас уже были красные карточки, но мы удерживали результат. Это седьмая красная, насколько я знаю. Чуть-чуть силенок не хватило, но парни все равно молодцы.

– В момент удаления тебя кто-то провоцировал или ты сам сорвался?

– Провокаций не было. Игровые моменты, стыки. Все нормально.

– Летом ты возвращаешься в «Спартак». Готов к тому, что вновь придется доказывать свою состоятельность?

– Да, конечно. Хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе.

– А если опять будет аренда?

– Я готов к этому. Ничего страшного я в этом не вижу. Мне нужна игровая практика, чтобы прогрессировать.

  • «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
  • Глушенков открыл счет в матче на 27-й минуте, а спустя 10 минут получил красную карточку.
  • Причина удаления – грубая игра против Айртона.

Глушенков – об удалении в матче со «Спартаком»: «Это эмоции. Не хотел грубости»

Глушенков – о голе «Спартаку»: «Глушаков сказал: «Если забьешь, то беги ко мне»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Глушенков Максим
Комментарии (5)
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raritet
1620731346
На все готов для своего Родного Клуба. Можно было и пораньше удалиться, чего так тянул. Да еще гол забил с дуру. Ты же не Ловрен.
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Томик
1620735128
Парню спортивный психолог нужен. То за мячом не побежал, то шипами в живот сопернику.
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rash1959
1620736521
Такой игрок всегда будет полезен, но .... в аренде, в трудную минуту поможет. много таких бродит по арендам, надо лучше их инструктировать, а лучше прописать в арендном договоре об "согласованных" действиях.
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