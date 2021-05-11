Глушенков: «Хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе, но готов к аренде»

Полузащитник «Химок» Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал, что хочет вернуться в московский клуб.
– Как удаление восприняла команда?
– Даже не знаю, что сказать. Да, я чуть перегорел, не совладал с эмоциями и получил красную карточку.
– Ты извинился перед ребятами?
– Конечно, попросил прощения. Парни молодцы, хочу отдать им должное, они боролись. Чуть-чуть не удержали результат.
– Не кажется, что эта красная не позволила «Химкам» зацепиться за ничью?
– У нас уже были красные карточки, но мы удерживали результат. Это седьмая красная, насколько я знаю. Чуть-чуть силенок не хватило, но парни все равно молодцы.
– В момент удаления тебя кто-то провоцировал или ты сам сорвался?
– Провокаций не было. Игровые моменты, стыки. Все нормально.
– Летом ты возвращаешься в «Спартак». Готов к тому, что вновь придется доказывать свою состоятельность?
– Да, конечно. Хочу вернуться в «Спартак», чтобы побороться за место в составе.
– А если опять будет аренда?
– Я готов к этому. Ничего страшного я в этом не вижу. Мне нужна игровая практика, чтобы прогрессировать.
- «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
- Глушенков открыл счет в матче на 27-й минуте, а спустя 10 минут получил красную карточку.
- Причина удаления – грубая игра против Айртона.
Глушенков – об удалении в матче со «Спартаком»: «Это эмоции. Не хотел грубости»
Глушенков – о голе «Спартаку»: «Глушаков сказал: «Если забьешь, то беги ко мне»