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    Глушенков – об удалении в матче со «Спартаком»: «Это эмоции. Не хотел грубости»

    Полузащитник «Химок» Максим Глушенков прокомментировал свое удаление в матче 29-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Это футбол, это эмоции. Не хотел грубости», – написал футболист в сторис инстаграма.

    • Глушенков открыл счет в матче на 27-й минуте, а спустя 10 минут получил красную карточку.
    • Причина удаления – грубая игра против Айртона.
    • В итоге «Химки» не удержали преимущество и проиграли 1:2.
    • Права на хавбека принадлежат «Спартаку».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Максима Глушенкова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26238

      VVM1964 1 час назад

      Не плохо бы извиниться и если вернешься в Спартак , больше так не делай ( игрок то не плохой )

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