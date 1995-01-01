Глушенков – об удалении в матче со «Спартаком»: «Это эмоции. Не хотел грубости»

Не плохо бы извиниться и если вернешься в Спартак , больше так не делай ( игрок то не плохой )
Полузащитник «Химок» Максим Глушенков прокомментировал свое удаление в матче 29-го тура РПЛ против «Спартака».
«Это футбол, это эмоции. Не хотел грубости», – написал футболист в сторис инстаграма.
- Глушенков открыл счет в матче на 27-й минуте, а спустя 10 минут получил красную карточку.
- Причина удаления – грубая игра против Айртона.
- В итоге «Химки» не удержали преимущество и проиграли 1:2.
- Права на хавбека принадлежат «Спартаку».