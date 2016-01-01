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    Глушенков – о голе «Спартаку»: «Глушаков сказал: «Если забьешь, то беги ко мне»

    Полузащитник «Химок» Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал, почему отпраздновал гол в ворота команды Доменико Тедеско вместе с одноклубником Денисом Глушаковым.

    – После гола ты побежал к Денису Глушакову. Почему именно к нему?

    – Мы просто в раздевалке договорились, что если я забью, то побегу к нему.

    – Что он сказал?

    – Да ничего такого: «Если забьешь, то беги ко мне».

    • «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
    • Глушенков открыл счет в матче на 27-й минуте, а спустя 10 минут получил красную карточку.
    • Причина удаления – грубая игра против Айртона.

    Глушенков – об удалении в матче со «Спартаком»: «Это эмоции. Не хотел грубости»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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