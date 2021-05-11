Глушенков – о голе «Спартаку»: «Глушаков сказал: «Если забьешь, то беги ко мне»

Полузащитник «Химок» Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал, почему отпраздновал гол в ворота команды Доменико Тедеско вместе с одноклубником Денисом Глушаковым.

– После гола ты побежал к Денису Глушакову. Почему именно к нему?

– Мы просто в раздевалке договорились, что если я забью, то побегу к нему.

– Что он сказал?

– Да ничего такого: «Если забьешь, то беги ко мне».

«Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.

Глушенков открыл счет в матче на 27-й минуте, а спустя 10 минут получил красную карточку.

Причина удаления – грубая игра против Айртона.

Глушенков – об удалении в матче со «Спартаком»: «Это эмоции. Не хотел грубости»