Глушенков – о голе «Спартаку»: «Глушаков сказал: «Если забьешь, то беги ко мне»

Полузащитник «Химок» Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал, почему отпраздновал гол в ворота команды Доменико Тедеско вместе с одноклубником Денисом Глушаковым.
– После гола ты побежал к Денису Глушакову. Почему именно к нему?
– Мы просто в раздевалке договорились, что если я забью, то побегу к нему.
– Что он сказал?
– Да ничего такого: «Если забьешь, то беги ко мне».
- «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
- Глушенков открыл счет в матче на 27-й минуте, а спустя 10 минут получил красную карточку.
- Причина удаления – грубая игра против Айртона.
Глушенков – об удалении в матче со «Спартаком»: «Это эмоции. Не хотел грубости»
Источник: «Спорт-Экспресс»