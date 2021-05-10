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    Уткин – о нападении на Фетисова: «Возмутительная история, просто скотство»

    Видеоблогер и журналист Василий Уткин отреагировал на избиение директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.

    «Это возмутительная история. Я отзывался о работе Антона критически, и не отказываюсь от сказанного, но это просто скотство. Сил Антону Фетисову и его родным.

    Судя по всему, где-то в ВИПах произошло. Как это еще может произойти непосредственно на стадионе сразу после (или во время) игры, я себе просто не представляю», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • У Фетисова диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
    • По факту нападения на него открыто уголовное дело.
    • Состояние менеджера стабильное.

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    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    10.05.2021 23:46
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