Судья Васильев может завершить карьеру

Арбитр Станислав Васильев может не вернуться к работе, пишет «РБ-Спорт».
По информации источника, рефери рассмотрит вариант с завершением карьеры по итогам заседания судейского комитета РФС.
Это, вероятнее всего, произойдет, если Васильева не включат в список арбитров РПЛ на сезон-21/22.
- Судья допустил ошибку в матче «Ротор» – «Ахмат» (1:0).
- Он отстранен от работы в РПЛ до завершения служебной проверки.
- Сообщалось, что Васильеву предложат пройти тестирование на полиграфе.
Источник: «РБ-Спорт»