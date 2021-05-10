Судья Васильев может завершить карьеру

Арбитр Станислав Васильев может не вернуться к работе, пишет «РБ-Спорт».

По информации источника, рефери рассмотрит вариант с завершением карьеры по итогам заседания судейского комитета РФС.

Это, вероятнее всего, произойдет, если Васильева не включат в список арбитров РПЛ на сезон-21/22.