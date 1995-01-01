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    Судья Васильев отстранeн от работы. Он допустил ошибку в матче «Ротор» – «Ахмат»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объявил об отстранении от работы арбитра Станислава Васильева.

    «Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча с «Ахматом». В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность.

    Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания Экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева.

    До еe окончания он будет отстранeн от работы на матчах РПЛ, а уже после еe завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе», – сказал Хачатурянц.

    • «Ротор» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0.
    • Благодаря победе волгоградская команда покинула зону вылета, отправив туда «Уфу».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +47177

      portero 2 минуты назад

      ВАР ему что советовал???

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