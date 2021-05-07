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  • Судья Васильев отстранeн от работы. Он допустил ошибку в матче «Ротор» – «Ахмат»

Судья Васильев отстранeн от работы. Он допустил ошибку в матче «Ротор» – «Ахмат»

7 мая 2021, 16:16
17

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объявил об отстранении от работы арбитра Станислава Васильева.

«Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча с «Ахматом». В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность.

Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания Экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева.

До еe окончания он будет отстранeн от работы на матчах РПЛ, а уже после еe завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе», – сказал Хачатурянц.

  • «Ротор» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0.
  • Благодаря победе волгоградская команда покинула зону вылета, отправив туда «Уфу».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Васильев Станислав
Комментарии (17)
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portero
1620394482
ВАР ему что советовал???
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vladimir-7
1620395394
Пора всех судей, работающих в поле и на VAR, отстранять и проводить служебные проверки, используя дополнительно и полиграф.
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ALEX ML
1620395679
Нужен был именно такой результат
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MaxRnD
1620398626
Это был красивейший и явный договорняк, в результате которого все действующие лица (оба клуба, буки и рефери) оказались каждый со своими выгодами, так что судья там 100% не главное действующее лицо
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Из Твери Леха
1620400161
В концовке чемпионата проходят очень важные матчи...Т.е. на старте и в середине это как бы не важные матчи?)) Там совсем что ль идиоты сидят с такими формулировками?
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BlackMurderDeco
1620402908
Ротор тянут из-за стадиона) без этих финансов , которые приносит ротор в город и в футбол, футбол в волгограде вымрет, Фаина стадионе можно будет коров пасти, так что договорник чистой воды, более того , все остальные матчи ротора пройдут в том же духе, тащат этот город)
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Константинн
1620406053
А хоть одного судью отстранили за матч, когда он отсудил в пользу зенита? Или таких игр не было? Показуха это все.
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Ганнибал Лектор
1620409216
Этому васильеву только коровам хвосты крутить можно доверить
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Benifacto
1620410170
рука руку моет, и ручёночки чистые, вот такой вот Ералашь))))а Ашот молодец типо работает))))
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САНЁК17
1620413627
Наверно скоро выборы на пост глава судейского кометета РФС,Ашот начал чистит зад
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