Судья Васильев отстранeн от работы. Он допустил ошибку в матче «Ротор» – «Ахмат»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объявил об отстранении от работы арбитра Станислава Васильева.

«Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча с «Ахматом». В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность.

Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания Экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева.

До еe окончания он будет отстранeн от работы на матчах РПЛ, а уже после еe завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе», – сказал Хачатурянц.