Бундеслига. «Бавария» в день чемпионства забила на «Альянц Арене» шесть голов «Боруссии» М

«Бавария» отпраздновала очередной титул Бундеслиги крупной домашней победой над менхенгладбахской «Боруссией». Хет-трик оформил Роберт Левандовски.

«Боруссия» за два тура до финиша на пять очков отстает от зоны еврокубков. Ее главный тренер Марко Розе с лета возглавит дортмундскую «Боруссию».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 32-й тур

Бавария – Боруссия М – 6:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 2; 2:0 – Мюллер, 23; 3:0 – Левандовски, 34; 4:0 – Коман, 44; 5:0 – Левандовски, 66 (с пенальти); 6:0 – Сане, 85.

Удаления: Нянзу, 75 – нет.

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