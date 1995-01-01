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    Бундеслига. «Бавария» в день чемпионства забила на «Альянц Арене» шесть голов «Боруссии» М

    «Бавария» отпраздновала очередной титул Бундеслиги крупной домашней победой над менхенгладбахской «Боруссией». Хет-трик оформил Роберт Левандовски.

    «Боруссия» за два тура до финиша на пять очков отстает от зоны еврокубков. Ее главный тренер Марко Розе с лета возглавит дортмундскую «Боруссию».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 32-й тур

    Бавария – Боруссия М – 6:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 2; 2:0 – Мюллер, 23; 3:0 – Левандовски, 34; 4:0 – Коман, 44; 5:0 – Левандовски, 66 (с пенальти); 6:0 – Сане, 85.

    Удаления: Нянзу, 75 – нет.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12095

      Skull_Boy 1 час назад

      Топ игра от Баварии и унылое шествие Гладбаха

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