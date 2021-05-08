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  • Дмитрий Попов: «Роша ничем не выделяется на фоне ФНЛ. Вопрос к менеджменту, почему такие легионеры появились»

Дмитрий Попов: «Роша ничем не выделяется на фоне ФНЛ. Вопрос к менеджменту, почему такие легионеры появились»

8 мая 2021, 17:30
7

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов не прочь ввести в РПЛ порог качества легионеров. Он коснулся фигуры Педро Роши.

– Роша ничем не выделяется на фоне ФНЛ.

– Абсолютно согласен. Это вопрос к менеджменту клуба, почему такие легионеры появились.

Еще можно ввести порог качества, как в Голландии или в Англии. Это количество матчей за сборную или минимальная зарплата для легионера. В Голландии она 450 тысяч долларов в год. То есть там так просто уже не привезешь какого-то человека и не дашь ему эту сумму.

  • Роша стоит 2 миллиона евро, но выступает в ФНЛ за «Спартак-2».
  • В текущем сезоне ФНЛ бразилец провел 14 матчей, забил 3 гола.
  • Попов работает в клубе с зимы, а Рошу купили в 2017 году.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Роша Педро
Комментарии (7)
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PAREVG.
1620484629
Это в Голландии не дадут, а у нас - запросто. У нас тратят не свои деньги, а государственные, ну или спонсорские, что по сути одно и тоже.
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alefreddy
1620486132
Верно деньги нашего богатства которые свалились от СССР
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ivany4
1620491216
За время пребывания Роше в Спартаке сменилось 3 тренера!!! Может быть, для начала, задать вопросы руководству клуба - а почему собственно такая текучка тренеров? Почему столько игроков играет по арендам и в Спартаке-2? Не проще ли подобрать тренера, который умеет работать с теми кто есть. Покажет с ними какой-то результат. А уж потом заняться трансферами, продажами и покупками, но только под конкретные цели.
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Владислав Vlad
1620503986
А как появился Педроша в Спартаке? Это МаКару, вместо Луана, Педрошу привёз нехороший человек.
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zigbert
1620568947
Сейчас надо уже думать не об этом а как продать Рошу.
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