Дмитрий Попов: «Роша ничем не выделяется на фоне ФНЛ. Вопрос к менеджменту, почему такие легионеры появились»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов не прочь ввести в РПЛ порог качества легионеров. Он коснулся фигуры Педро Роши.
– Роша ничем не выделяется на фоне ФНЛ.
– Абсолютно согласен. Это вопрос к менеджменту клуба, почему такие легионеры появились.
Еще можно ввести порог качества, как в Голландии или в Англии. Это количество матчей за сборную или минимальная зарплата для легионера. В Голландии она 450 тысяч долларов в год. То есть там так просто уже не привезешь какого-то человека и не дашь ему эту сумму.
- Роша стоит 2 миллиона евро, но выступает в ФНЛ за «Спартак-2».
- В текущем сезоне ФНЛ бразилец провел 14 матчей, забил 3 гола.
- Попов работает в клубе с зимы, а Рошу купили в 2017 году.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»