Дмитрий Попов: «Роша ничем не выделяется на фоне ФНЛ. Вопрос к менеджменту, почему такие легионеры появились»

За время пребывания Роше в Спартаке сменилось 3 тренера!!!
Может быть, для начала, задать вопросы руководству клуба - а почему собственно такая текучка тренеров? Почему столько игроков играет по арендам и в Спартаке-2? Не проще ли подобрать тренера, который умеет работать с теми кто есть. Покажет с ними какой-то результат. А уж потом заняться трансферами, продажами и покупками, но только под конкретные цели.
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов не прочь ввести в РПЛ порог качества легионеров. Он коснулся фигуры Педро Роши.
– Роша ничем не выделяется на фоне ФНЛ.
– Абсолютно согласен. Это вопрос к менеджменту клуба, почему такие легионеры появились.
Еще можно ввести порог качества, как в Голландии или в Англии. Это количество матчей за сборную или минимальная зарплата для легионера. В Голландии она 450 тысяч долларов в год. То есть там так просто уже не привезешь какого-то человека и не дашь ему эту сумму.
- Роша стоит 2 миллиона евро, но выступает в ФНЛ за «Спартак-2».
- В текущем сезоне ФНЛ бразилец провел 14 матчей, забил 3 гола.
- Попов работает в клубе с зимы, а Рошу купили в 2017 году.