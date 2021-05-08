Дмитрий Попов: «Роша ничем не выделяется на фоне ФНЛ. Вопрос к менеджменту, почему такие легионеры появились»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов не прочь ввести в РПЛ порог качества легионеров. Он коснулся фигуры Педро Роши.

– Роша ничем не выделяется на фоне ФНЛ.

– Абсолютно согласен. Это вопрос к менеджменту клуба, почему такие легионеры появились.

Еще можно ввести порог качества, как в Голландии или в Англии. Это количество матчей за сборную или минимальная зарплата для легионера. В Голландии она 450 тысяч долларов в год. То есть там так просто уже не привезешь какого-то человека и не дашь ему эту сумму.