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    Дмитрий Попов: «Роша ничем не выделяется на фоне ФНЛ. Вопрос к менеджменту, почему такие легионеры появились»

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов не прочь ввести в РПЛ порог качества легионеров. Он коснулся фигуры Педро Роши.

    – Роша ничем не выделяется на фоне ФНЛ.

    – Абсолютно согласен. Это вопрос к менеджменту клуба, почему такие легионеры появились.

    Еще можно ввести порог качества, как в Голландии или в Англии. Это количество матчей за сборную или минимальная зарплата для легионера. В Голландии она 450 тысяч долларов в год. То есть там так просто уже не привезешь какого-то человека и не дашь ему эту сумму.

    • Роша стоит 2 миллиона евро, но выступает в ФНЛ за «Спартак-2».
    • В текущем сезоне ФНЛ бразилец провел 14 матчей, забил 3 гола.
    • Попов работает в клубе с зимы, а Рошу купили в 2017 году.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 17:30
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7864

      ivany4 45 минут назад

      За время пребывания Роше в Спартаке сменилось 3 тренера!!!
      Может быть, для начала, задать вопросы руководству клуба - а почему собственно такая текучка тренеров? Почему столько игроков играет по арендам и в Спартаке-2? Не проще ли подобрать тренера, который умеет работать с теми кто есть. Покажет с ними какой-то результат. А уж потом заняться трансферами, продажами и покупками, но только под конкретные цели.

      0
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      Рейтинг: +39

      R_a_i_n > ivany4 36 минут назад

      С теми кто есть не катит. Хоть кого в Тамбов условный поставить, чемпионами не станут.

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      Рейтинг: +7864

      ivany4 > R_a_i_n 13 минут назад

      Тамбов со Спартаком не ровняй.
      Не задумывался, почему, одни и те же игроки, 3 игры играют "на ура!", а потом две сливают аутсайдерам? Нет элементарной конкуренции, и зарплата не по делу.
      Клуб должен помогать тренеру, а не только спрашивать. Собрать всех перспективных на один сбор. Оставить как положено 28 человек. Остальных продать. В каждой игре должна быть максимальная ротация. В перерыве чемпионата, продать тех кто не потянет. А на их место присмотреть и кутить тех кто подходит под концепцию игры. Так должно быть, но будет ли? Или Попов всегда будет искать стрелочника в Спартаке-2?

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      Рейтинг: +226

      alefreddy 2 часа назад

      Верно деньги нашего богатства которые свалились от СССР

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      Рейтинг: +2680

      PAREVG. 2 часа назад

      Это в Голландии не дадут, а у нас - запросто. У нас тратят не свои деньги, а государственные, ну или спонсорские, что по сути одно и тоже.

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