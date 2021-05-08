Дзюба и Лунев получили отдых вместо игры с «Уфой», Дриусси и Мостовой травмированы

Стала известна причина отсутствия четырех футболистов в заявке «Зенита» на матч 29-го тура РПЛ против «Уфы».
Вратарь Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба не сыграют, поскольку получили дополнительный отдых от тренерского штаба.
У форварда Себастьяна Дриусси и полузащитника Андрея Мостового небольшие повреждения.
При этом все четверо будут готовы к следующему матчу против «Тамбова».
- Игра «Уфа» – «Зенит» начнется в 14:00 мск.
- Петербуржцы досрочно стали чемпионами в прошлом туре.
- Встреча с «Тамбовом» запланирована на 16 мая.
Источник: «Матч ТВ»