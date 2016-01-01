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    Дзюба и Лунев получили отдых вместо игры с «Уфой», Дриусси и Мостовой травмированы

    Стала известна причина отсутствия четырех футболистов в заявке «Зенита» на матч 29-го тура РПЛ против «Уфы».

    Вратарь Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба не сыграют, поскольку получили дополнительный отдых от тренерского штаба.

    У форварда Себастьяна Дриусси и полузащитника Андрея Мостового небольшие повреждения.

    При этом все четверо будут готовы к следующему матчу против «Тамбова».

    • Игра «Уфа» – «Зенит» начнется в 14:00 мск.
    • Петербуржцы досрочно стали чемпионами в прошлом туре.
    • Встреча с «Тамбовом» запланирована на 16 мая.

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    Источник: «Матч ТВ»

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