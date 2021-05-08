Дзюба и Лунев получили отдых вместо игры с «Уфой», Дриусси и Мостовой травмированы

Стала известна причина отсутствия четырех футболистов в заявке «Зенита» на матч 29-го тура РПЛ против «Уфы».

Вратарь Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба не сыграют, поскольку получили дополнительный отдых от тренерского штаба.

У форварда Себастьяна Дриусси и полузащитника Андрея Мостового небольшие повреждения.

При этом все четверо будут готовы к следующему матчу против «Тамбова».