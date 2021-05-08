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  • Дзюба и Лунев получили отдых вместо игры с «Уфой», Дриусси и Мостовой травмированы

Дзюба и Лунев получили отдых вместо игры с «Уфой», Дриусси и Мостовой травмированы

8 мая 2021, 13:55
1

Стала известна причина отсутствия четырех футболистов в заявке «Зенита» на матч 29-го тура РПЛ против «Уфы».

Вратарь Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба не сыграют, поскольку получили дополнительный отдых от тренерского штаба.

У форварда Себастьяна Дриусси и полузащитника Андрея Мостового небольшие повреждения.

При этом все четверо будут готовы к следующему матчу против «Тамбова».

  • Игра «Уфа» – «Зенит» начнется в 14:00 мск.
  • Петербуржцы досрочно стали чемпионами в прошлом туре.
  • Встреча с «Тамбовом» запланирована на 16 мая.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Дзюба Артем Лунев Андрей Мостовой Андрей Дриусси Себастьян
Комментарии (1)
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Ziklop
1620474975
бедный Тамбов. хотят оторваться голов назабивать.
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