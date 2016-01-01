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    «СЭ»: отстраненного арбитра Васильева уберут из судейской бригады, назначенной на финал Кубка России

    Арбитр Станислав Васильев не будет работать на финальном матче Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

    Ранее РФС включил его в состав судейской бригады в качестве резервного рефери.

    Сегодня же стало известно, что Васильев отстранен от работы в РПЛ из-за грубой ошибки в игре «Ротор»«Ахмат» (1:0).

    По информации «СЭ», это послужит причиной его исключения из списка судей на финал Кубка.

    • Финал Кубка России состоится 12 мая.
    • Матч пройдет в Нижнем Новгороде.
    • Главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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