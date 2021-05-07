«СЭ»: отстраненного арбитра Васильева уберут из судейской бригады, назначенной на финал Кубка России

Арбитр Станислав Васильев не будет работать на финальном матче Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

Ранее РФС включил его в состав судейской бригады в качестве резервного рефери.

Сегодня же стало известно, что Васильев отстранен от работы в РПЛ из-за грубой ошибки в игре «Ротор» – «Ахмат» (1:0).

По информации «СЭ», это послужит причиной его исключения из списка судей на финал Кубка.