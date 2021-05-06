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    Иванов рассудит «Локомотив» и «Крылья Советов» в финале Кубка России

    РФС назначил судейскую бригаду на финальную игру Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

    Главным арбитром будет Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Помощники – Валентин Мурашов и Дмитрий Жвакин, резервный рефери – Станислав Васильев, резервный ассистент судьи – Арам Петросян, VAR – Василий Казарцев, AVAR – Антон Аверьянов, инспектор – Николай Левников.

    «Быть назначенным на финальную встречу Кубка – несомненно, большая честь и ответственность. Значимость матча для команд сложно переоценить. Для судейской бригады это будет также одной из главных игр. Более того, в моей карьере это, пожалуй, самое важное назначение.

    До конца сезона осталось всего два тура в РПЛ, финальная встреча Кубка и переходные игры. Желаю всем участникам удачи, хорошего футбола и решения поставленных задач!» – прокомментировал назначение Иванов.

    • Финал Кубка России состоится 12 мая.
    • Матч пройдет в Нижнем Новгороде.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    06.05.2021 21:29
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