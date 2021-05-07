«Чемпионат»: защитник «Сочи» Мевля получил предложение от «Рубина»

Центральный защитник «Сочи» Миха Мевля может оказаться в «Рубине».
По информации источника, казанский клуб уже ведет переговоры о летнем переходе футболиста на правах свободного агента.
Сторонам предстоит договориться о размере зарплаты, поскольку первое предложение «Рубина» словенец отклонил, так как его не устроили финансовые условия контракта.
- Мевля выступает за «Сочи» с 2019 года.
- В текущем сезоне игрок забил 3 гола в 29 матчах.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»