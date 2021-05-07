«Чемпионат»: защитник «Сочи» Мевля получил предложение от «Рубина»

Центральный защитник «Сочи» Миха Мевля может оказаться в «Рубине».

По информации источника, казанский клуб уже ведет переговоры о летнем переходе футболиста на правах свободного агента.

Сторонам предстоит договориться о размере зарплаты, поскольку первое предложение «Рубина» словенец отклонил, так как его не устроили финансовые условия контракта.