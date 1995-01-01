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    «Чемпионат»: защитник «Сочи» Мевля получил предложение от «Рубина»

    Центральный защитник «Сочи» Миха Мевля может оказаться в «Рубине».

    По информации источника, казанский клуб уже ведет переговоры о летнем переходе футболиста на правах свободного агента.

    Сторонам предстоит договориться о размере зарплаты, поскольку первое предложение «Рубина» словенец отклонил, так как его не устроили финансовые условия контракта.

    • Мевля выступает за «Сочи» с 2019 года.
    • В текущем сезоне игрок забил 3 гола в 29 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13617

      JTherry 12 минут назад

      Яровинский: "Мевля нам не нужен! Он слабее всех центральных защитников «Рубина» и он иностранец"...

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