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  • «Оренбург»: «У нас на матчах с «Зенитом» и «Спартаком» в запасе остаются билеты. Нет смысла расширять вместимость»

«Оренбург»: «У нас на матчах с «Зенитом» и «Спартаком» в запасе остаются билеты. Нет смысла расширять вместимость»

7 мая 2021, 11:58
11

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что не видит смысла в расширении домашней арены клуба до 10 тысяч мест.

«Надо отталкиваться от региона. У нас проживает 560 тысяч, и для нас нынешняя посещаемость – оптимальный вариант.

У нас заполняемость на матчах с участием «Зенита», «Спартака» составляет где-то 6,7 тысяч человек, в запасе остаются билеты. Это не критично, нет смысла тратить большие деньги», – сказал Андреев.

  • Реконструкцию стадиона «Газовик» планируют завершить к июню 2022 года.
  • «Оренбург» занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на путевку в РПЛ.
  • В прошлом сезоне «Оренбург» играл в РПЛ.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (11)
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Atom2020
1620379786
Для кого ж вы тогда играете, если на вас никто не ходит?
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absent32
1620383092
тогда зачем в РПЛ такие клубы, когда в ФНЛ выступаю команды с большей посещаемостью и куда лучшей инфраструктурой?!!!!!!!!! пусть она и играют в РПЛ. а то рвемся ради галочки!
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Бухбух
1620388906
А Вы играйте так, чтобы заполняемость была 100% на любом матче РПЛ. Для примера Хоффенхайм: стадик вмещает больше, чем численность населения в самой деревне. И заполнялся до пандемии почти полностью.
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Garrincha58
1620396863
курам на смех! вот это наглядный пример, что мы не футбольная страна
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Garrincha58
1620397072
в Калининграде и того меньше численность населения где то 490 тыс но там ходят на футбол
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rash1959
1620398524
Если остаются билеты, то вы болельщикам накол не нужны
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paracetamol
1620398762
Хорошая команда была при Федотове. На качество игры надо смотреть, а не на вторичные показатели!
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