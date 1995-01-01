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    «Оренбург»: «У нас на матчах с «Зенитом» и «Спартаком» в запасе остаются билеты. Нет смысла расширять вместимость»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что не видит смысла в расширении домашней арены клуба до 10 тысяч мест.

    «Надо отталкиваться от региона. У нас проживает 560 тысяч, и для нас нынешняя посещаемость – оптимальный вариант.

    У нас заполняемость на матчах с участием «Зенита», «Спартака» составляет где-то 6,7 тысяч человек, в запасе остаются билеты. Это не критично, нет смысла тратить большие деньги», – сказал Андреев.

    • Реконструкцию стадиона «Газовик» планируют завершить к июню 2022 года.
    • «Оренбург» занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на путевку в РПЛ.
    • В прошлом сезоне «Оренбург» играл в РПЛ.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2818

      absent32 43 минуты назад

      тогда зачем в РПЛ такие клубы, когда в ФНЛ выступаю команды с большей посещаемостью и куда лучшей инфраструктурой?!!!!!!!!! пусть она и играют в РПЛ. а то рвемся ради галочки!

      1
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      Рейтинг: +24013

      пьяныйхоровод > absent32 5 минут назад

      В Казани тоже невесть сколько ходит на домашки Рубина . Может их на выход попросить ?

      0
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      Рейтинг: +22091

      silver29 1 час назад

      Тогда не понятно как можно легально окупить затраты этого карлика ? Земельный налог, освещение, водоснабжение и канализация, зарплаты персоналу, замена газона, поддержание инфраструктуры............. по идее вы давно банкроты.

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      Рейтинг: +13616

      JTherry > silver29 25 минут назад

      о какой инфраструктуре "Оренбурга" можно говорить, когда лететь туда никто не хочет (далеко!), строения стадиона напоминают курятник, с разборными и неудобными трибунами, раздевалки, как в школе (не развернуться, массаж делать можно только в коридоре,), поле из пластика (отстойный газон, который поливают машинами для мойки тротуаров), туалеты (по Уткину - только ширинку расстегнешь - хрен уже в коридоре)... потому этот стадик никто не хочет посещать, ни игроки, ни зрители... им не просто так говорят про реконструкцию стадиона, причем, говорили об этом еще в 2016 (тогда их протащили в РПЛ в виде исключения)...

      1
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      Рейтинг: +1064

      Atom2020 1 час назад

      Для кого ж вы тогда играете, если на вас никто не ходит?

      1
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      Рейтинг: +3614

      Fusballer > Atom2020 1 час назад

      Для отмыва бабла.

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