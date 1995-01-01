«Оренбург»: «У нас на матчах с «Зенитом» и «Спартаком» в запасе остаются билеты. Нет смысла расширять вместимость»

тогда зачем в РПЛ такие клубы, когда в ФНЛ выступаю команды с большей посещаемостью и куда лучшей инфраструктурой?!!!!!!!!! пусть она и играют в РПЛ. а то рвемся ради галочки!
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что не видит смысла в расширении домашней арены клуба до 10 тысяч мест.
«Надо отталкиваться от региона. У нас проживает 560 тысяч, и для нас нынешняя посещаемость – оптимальный вариант.
У нас заполняемость на матчах с участием «Зенита», «Спартака» составляет где-то 6,7 тысяч человек, в запасе остаются билеты. Это не критично, нет смысла тратить большие деньги», – сказал Андреев.
- Реконструкцию стадиона «Газовик» планируют завершить к июню 2022 года.
- «Оренбург» занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на путевку в РПЛ.
- В прошлом сезоне «Оренбург» играл в РПЛ.