«Оренбург»: «У нас на матчах с «Зенитом» и «Спартаком» в запасе остаются билеты. Нет смысла расширять вместимость»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что не видит смысла в расширении домашней арены клуба до 10 тысяч мест.

«Надо отталкиваться от региона. У нас проживает 560 тысяч, и для нас нынешняя посещаемость – оптимальный вариант.

У нас заполняемость на матчах с участием «Зенита», «Спартака» составляет где-то 6,7 тысяч человек, в запасе остаются билеты. Это не критично, нет смысла тратить большие деньги», – сказал Андреев.