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    Месси – Бартомеу после утечки разговора с Куманом в СМИ: «Ты сливаешь информацию и пытаешься меня поиметь»

    Стали известны новые подробности конфликта нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с экс-президентом клуба Жозепом Бартомеу.

    По информации Catalunya Radio, отношения игрока и функционера окончательно обострились после публикации в СМИ информации о разговоре Месси с наставником каталонцев Рональдом Куманом.

    Аргентинец сообщил тренеру, что с большой долей вероятности покинет команду. В утечке информации о разговоре в СМИ Месси обвинил Бартомеу.

    «Ты сливаешь информацию и снова пытаешься меня поиметь», – написал Месси Бартомеу.

    • После слива информации о разговоре с Куманом в СМИ Месси уведомил «Барселону» о желании уйти.
    • Клуб убедил аргентинца остаться еще на сезон.
    • Контракт Месси с «Барселоной» истекает этим летом.

    Месси перестал доверять Бартомеу из-за перехода Гризманна в «Барселону»

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    Источник: Catalunya Radio

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6578

      "supermax" 1 час назад

      Бартомеу - Месси: "Ну заплачь"

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