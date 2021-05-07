Месси – Бартомеу после утечки разговора с Куманом в СМИ: «Ты сливаешь информацию и пытаешься меня поиметь»

Стали известны новые подробности конфликта нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с экс-президентом клуба Жозепом Бартомеу.

По информации Catalunya Radio, отношения игрока и функционера окончательно обострились после публикации в СМИ информации о разговоре Месси с наставником каталонцев Рональдом Куманом.

Аргентинец сообщил тренеру, что с большой долей вероятности покинет команду. В утечке информации о разговоре в СМИ Месси обвинил Бартомеу.

«Ты сливаешь информацию и снова пытаешься меня поиметь», – написал Месси Бартомеу.

После слива информации о разговоре с Куманом в СМИ Месси уведомил «Барселону» о желании уйти.

Клуб убедил аргентинца остаться еще на сезон.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает этим летом.

Месси перестал доверять Бартомеу из-за перехода Гризманна в «Барселону»