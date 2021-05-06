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    Азар извинился перед болельщиками «Реала». Он смеялся в компании игроков «Челси» после вылета из ЛЧ

    Вингер «Реала» Эден Азар принес извинения болельщикам команды в связи со своим поведением после проигранного матча с «Челси» (0:2).

    «Прошу прощения. Сегодня я прочел много мнений о себе. У меня не было намерений оскорбить болельщиков «Реала».

    Играть за этот клуб всегда было моей мечтой, и я перешел сюда для того, чтобы побеждать.

    Сезон не закончен, и теперь мы вместе должны бороться за Ла Лигу. Hala Madrid!» – написал бельгиец в сторис инстарама.

    • Поражение от «Челси» привело к вылету «Реала» из ЛЧ.
    • После матча Азар смеялся на поле в компании соперников.
    • Он выступал за лондонский клуб с 2012 по 2019 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Эдена Азара

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    06.05.2021 22:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5144

      Cleaner 59 минут назад

      Из мухи слона раздули. Встретил друзей, поприветствовали друг друга. Ничего криминального в этом нет...

      0
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      Рейтинг: +242

      Октавиус > Cleaner 47 минут назад

      так не ведут себя после болезненного вылета. Точнее ведут, если тебе пофиг. В этом и претензия

      2
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      Рейтинг: -1832

      Вот оно чё Михалыч > Cleaner 33 минуты назад

      Ну да канеш...Такой же как Кока и Мамай. После вылета сборной Расеи с Евро 16 , полетели в Монте Карло отмечать вылет. Пили шампань по 500 евро за бутыль....Азар из числа таких г.а.н.д.онов. Положил куй на команду и болельщиков...

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1832

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Позняк метаться...Несмываемый косяк...Даже когда в другую команду уйдет, все будут об этом помнить...

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