Азар извинился перед болельщиками «Реала». Он смеялся в компании игроков «Челси» после вылета из ЛЧ

Вингер «Реала» Эден Азар принес извинения болельщикам команды в связи со своим поведением после проигранного матча с «Челси» (0:2).
«Прошу прощения. Сегодня я прочел много мнений о себе. У меня не было намерений оскорбить болельщиков «Реала».
Играть за этот клуб всегда было моей мечтой, и я перешел сюда для того, чтобы побеждать.
Сезон не закончен, и теперь мы вместе должны бороться за Ла Лигу. Hala Madrid!» – написал бельгиец в сторис инстарама.
- Поражение от «Челси» привело к вылету «Реала» из ЛЧ.
- После матча Азар смеялся на поле в компании соперников.
- Он выступал за лондонский клуб с 2012 по 2019 год.
Источник: Инстаграм Эдена Азара