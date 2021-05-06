Азар извинился перед болельщиками «Реала». Он смеялся в компании игроков «Челси» после вылета из ЛЧ

Вингер «Реала» Эден Азар принес извинения болельщикам команды в связи со своим поведением после проигранного матча с «Челси» (0:2).

«Прошу прощения. Сегодня я прочел много мнений о себе. У меня не было намерений оскорбить болельщиков «Реала».

Играть за этот клуб всегда было моей мечтой, и я перешел сюда для того, чтобы побеждать.

Сезон не закончен, и теперь мы вместе должны бороться за Ла Лигу. Hala Madrid!» – написал бельгиец в сторис инстарама.