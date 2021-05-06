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  • Директор «Спартака» Попов: «Критерии для нового тренера? Доминирующий стиль, умение работать под стрессом»

Директор «Спартака» Попов: «Критерии для нового тренера? Доминирующий стиль, умение работать под стрессом»

6 мая 2021, 00:35
8

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов назвал критерии, по которым подбирался новый главный тренер. С кандидатурой уже определились.

– Какие критерии?

– У нас чемпионат такой, что с критериями подбирался Мирча Луческу – можно сказать, через улицу перешел – адаптация была не нужна. Или Роберто Манчини, которые сейчас со сборной Италии все выигрывает. Марко Николича тоже все критиковали, но 11 матчей подряд выиграл.

На мой взгляд, нужно подбирать тренера под философию клуба – доминирующий стиль, то, во что всегда играл «Спартак». Человек должен уметь работать под стрессом, уметь развивать молодежь. Рассматривали много критериев и сделали наш выбор.

  • Нынешний главный тренер Доменико Тедеско покинет «Спартака» по окончании сезона в связи с истечением контракта.
  • К назначению в «Спартак» близок Руй Витория.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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амани
1620279399
НУ ВСЕ СПЕЦЫ. ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ ......ПОЭТОМУ ВЕСЬ ФУТБОЛ ТАКОЙ ОДНИ БОЛТУНЫ
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САДЫЧОК
1620280220
По моему , Спартак ощутил стресс , когда кандидат Виторио , заявил , что ему нужны 9 помощников своих , а штатных от Спартака выгнать .
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Алексей новый
1620282055
Главный критерий - закрывать глаза и молчать о том как на футболе зарабатывают и отмывают большие бабаки, а просто получать свою долю.
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NewLife
1620285978
Поживем-увидим, сказал препод. Нет, сначала увидим, потом поживем, сказала студентка, протягивая ему зачетку.
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Shamil79
1620297468
доминировать то будут...но и стресса не избежать наверное от Зенита
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вальтер79
1620300832
выдержка от стреса это самое главное для нового коуча давить будут все и даже леня
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Боцман59rus
1620310128
Ты сам под это определение не подходишь
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zigbert
1620319711
Видимо этими качествами и отличается Руй Витория. Хотя может быть это и есть попадание в яблочко?
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