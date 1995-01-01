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    Директор «Спартака» Попов: «Критерии для нового тренера? Доминирующий стиль, умение работать под стрессом»

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов назвал критерии, по которым подбирался новый главный тренер. С кандидатурой уже определились.

    – Какие критерии?

    – У нас чемпионат такой, что с критериями подбирался Мирча Луческу – можно сказать, через улицу перешел – адаптация была не нужна. Или Роберто Манчини, которые сейчас со сборной Италии все выигрывает. Марко Николича тоже все критиковали, но 11 матчей подряд выиграл.

    На мой взгляд, нужно подбирать тренера под философию клуба – доминирующий стиль, то, во что всегда играл «Спартак». Человек должен уметь работать под стрессом, уметь развивать молодежь. Рассматривали много критериев и сделали наш выбор.

    • Нынешний главный тренер Доменико Тедеско покинет «Спартака» по окончании сезона в связи с истечением контракта.
    • К назначению в «Спартак» близок Руй Витория.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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