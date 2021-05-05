Титов: «Багаж Аленичева реально был. На этом багаже «Спартак» и доехал, хотя и Каррера молодец»

Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов рассказал о вкладе Дмитрия Аленичева в чемпионство клуба в сезоне-2016/17.

«В свое время нашему тренерскому штабу дали шанс. До сих пор любят говорить про багаж Аленичева. На самом деле, он реально был – на этом багаже и доехали, хотя и Массимо молодец. Он дал очень много своего.

Сейчас почему бы не дать шанс Тихонову, Парфенову, Карпину, многим другим, которые будут всей правдой служить родному клубу, потому что они знают, что такое «Спартак»?

Мне бы хотелось, чтобы команду возглавил кто-то из наших, пусть даже не спартаковец. Хотя не знаю, кто пойдет в «Спартак» из ЦСКА, «Динамо», «Локомотива», – сказал Титов.