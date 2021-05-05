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  • Титов: «Багаж Аленичева реально был. На этом багаже «Спартак» и доехал, хотя и Каррера молодец»

Титов: «Багаж Аленичева реально был. На этом багаже «Спартак» и доехал, хотя и Каррера молодец»

5 мая 2021, 18:28
11

Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов рассказал о вкладе Дмитрия Аленичева в чемпионство клуба в сезоне-2016/17.

«В свое время нашему тренерскому штабу дали шанс. До сих пор любят говорить про багаж Аленичева. На самом деле, он реально был – на этом багаже и доехали, хотя и Массимо молодец. Он дал очень много своего.

Сейчас почему бы не дать шанс Тихонову, Парфенову, Карпину, многим другим, которые будут всей правдой служить родному клубу, потому что они знают, что такое «Спартак»?

Мне бы хотелось, чтобы команду возглавил кто-то из наших, пусть даже не спартаковец. Хотя не знаю, кто пойдет в «Спартак» из ЦСКА, «Динамо», «Локомотива», – сказал Титов.

  • Аленичев работал со «Спартаком» с 2015 по 2016 год.
  • Тренера уволили после поражения от кипрского АЕКа и вылета из Лиги Европы.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (11)
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ГенГриг
1620230277
Все правильно сказал Егор! Карпа тренером,а Аленичева и Титова в помощники.И не трогать их. Чтобы команду создать нужно время!!! Федун ,утихомирь свою гордыню . Верни наш спартак!!!
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Masteralex
1620231102
а Валера хочет обратно? вроде он говорил, что не думал об этом
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NewLife
1620245476
Плевать на все эти багажи и ностальгирующих ветеранов, оказавшихся не у дел. Я хочу, чтобы Спартак стал показывать качественную современную игру европейского уровня, которую не смогут обеспечить былые кумиры. Нам нужен толковый тренер и несколько классных игроков. Главное препятствие на этом пути мин. спорта и рфс, которые никогда не отменят лимит.
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Ollegator
1620247916
Хоспади, ну неужели он так и не научился молчать.. Кто ж всё тянет вас за язык с этим багажом.. Вы со своим багажом вывезли только отсутствие игры и отторжение...
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Владислав Vlad
1620250426
Мне бы хотелось, чтобы команду возглавил кто-то из наших, пусть даже не спартаковец. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Любой болельщик хочет, что бы его команда выигрывала и без разницы с каким тренером. Того же хотят и владельцы клубов. И только безработные тренеры намекают на себя через третьи лица. Вот я соглашусь на Титова, если он как тренер дойдёт до финала ЛЕ или до 1/4 ЛЧ. Всё остальное - пустая болтовня.
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maygli
1620288719
Всё было. Было... К чему сейчас об этом? Пока в Спартаке некем заменить косяки Маслова и Кутепова, что говорить о тренере? Хоть Гвардиолу ставь, не поможет. Платить игрокам нужно по их игре, тогда можно чего-то ждать, а пока им пофиг, только в дерби жилы тянут и когти рвут остальное пофиг, деньга по любому капает.
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Hektor 84
1620760828
Надо снова срочно звать в Спартак Аленичева и Титова! Чтобы снова багаж забыли! Все мы видели результаты Спартака при вашем руководстве. Оставьте свой багаж при себе. А к чемпионству команду привел Каррера. И ваш багаж тут ни при делах. То то вы такие востребованные со своим багажом!
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