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    Титов: «Багаж Аленичева реально был. На этом багаже «Спартак» и доехал, хотя и Каррера молодец»

    Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов рассказал о вкладе Дмитрия Аленичева в чемпионство клуба в сезоне-2016/17.

    «В свое время нашему тренерскому штабу дали шанс. До сих пор любят говорить про багаж Аленичева. На самом деле, он реально был – на этом багаже и доехали, хотя и Массимо молодец. Он дал очень много своего.

    Сейчас почему бы не дать шанс Тихонову, Парфенову, Карпину, многим другим, которые будут всей правдой служить родному клубу, потому что они знают, что такое «Спартак»?

    Мне бы хотелось, чтобы команду возглавил кто-то из наших, пусть даже не спартаковец. Хотя не знаю, кто пойдет в «Спартак» из ЦСКА, «Динамо», «Локомотива», – сказал Титов.

    • Аленичев работал со «Спартаком» с 2015 по 2016 год.
    • Тренера уволили после поражения от кипрского АЕКа и вылета из Лиги Европы.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12150

      Persona_non_Grata 1 минуту назад

      " До сих пор любят говорить про багаж Аленичева. На самом деле, он реально был – на этом багаже и доехали, хотя и Массимо молодец " . Вот не уверен , что именно так это должно звучать по значимости . Думаю всё же - Спартак к чемпионству Спартак привел Каррера , ХОТЯ И БАГАЖ АЛЕНИЧЕВА ТОЖЕ БЫЛ ))) . И вообще зачем сейчас всё это ??? - у успеха было много составляющих и определить пропорцию , думаю НЕ ВОЗМОЖНО . Конечно хотелось бы видеть у руля Спартака истинного спартаковца , а на поле его питомцев , да вот только задачи , которые ставятся перед командой , боюсь не соответствуют возможностям как наших тренеров , так и воспитанников .

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      Рейтинг: +22031

      silver29 15 минут назад

      Все правильно ! и про Аленичева и про Карреру, вот только тот кто этого не понимает сегодня тащит в управление командой всех кого угодно только не специалистов.

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      Рейтинг: +2580

      Masteralex 37 минут назад

      а Валера хочет обратно? вроде он говорил, что не думал об этом

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      Рейтинг: +1111

      ГенГриг 51 минуту назад

      Все правильно сказал Егор! Карпа тренером,а Аленичева и Титова в помощники.И не трогать их. Чтобы команду создать нужно время!!! Федун ,утихомирь свою гордыню . Верни наш спартак!!!

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