Титов: «Багаж Аленичева реально был. На этом багаже «Спартак» и доехал, хотя и Каррера молодец»

" До сих пор любят говорить про багаж Аленичева. На самом деле, он реально был – на этом багаже и доехали, хотя и Массимо молодец " . Вот не уверен , что именно так это должно звучать по значимости . Думаю всё же - Спартак к чемпионству Спартак привел Каррера , ХОТЯ И БАГАЖ АЛЕНИЧЕВА ТОЖЕ БЫЛ ))) . И вообще зачем сейчас всё это ??? - у успеха было много составляющих и определить пропорцию , думаю НЕ ВОЗМОЖНО . Конечно хотелось бы видеть у руля Спартака истинного спартаковца , а на поле его питомцев , да вот только задачи , которые ставятся перед командой , боюсь не соответствуют возможностям как наших тренеров , так и воспитанников .
Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов рассказал о вкладе Дмитрия Аленичева в чемпионство клуба в сезоне-2016/17.
«В свое время нашему тренерскому штабу дали шанс. До сих пор любят говорить про багаж Аленичева. На самом деле, он реально был – на этом багаже и доехали, хотя и Массимо молодец. Он дал очень много своего.
Сейчас почему бы не дать шанс Тихонову, Парфенову, Карпину, многим другим, которые будут всей правдой служить родному клубу, потому что они знают, что такое «Спартак»?
Мне бы хотелось, чтобы команду возглавил кто-то из наших, пусть даже не спартаковец. Хотя не знаю, кто пойдет в «Спартак» из ЦСКА, «Динамо», «Локомотива», – сказал Титов.
- Аленичев работал со «Спартаком» с 2015 по 2016 год.
- Тренера уволили после поражения от кипрского АЕКа и вылета из Лиги Европы.