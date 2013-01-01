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    Малком – лучший футболист нынешнего сезона РПЛ по версии CIES. Влашич и Сантос – в топ-3

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших футболистов текущего сезона РПЛ.

    Список был составлен на основе индекса футболистов, который включает в себя технические показатели игроков, сложность матчей и количество проведенного время на поле.

    В топ-10 рейтинга вошли шесть футболистов «Зенита», в также по два игрока ЦСКА и «Краснодара».

    Лучшим футболистом нынешнего сезона РПЛ стал нападающий «Зенита» Малком с индексом 332. Второе место в рейтинге занял полузащитник ЦСКА Никола Влашич (325). Тройку замкнул защитник «Зенита» Дуглас Сантос (324).

    Полностью топ-10 рейтинга выглядит так:

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    Источник: CIES

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии28
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      Рейтинг: +67

      KarkkiNik 29 минут назад

      Список на основе показателей в FIFA 21 составляли? Какой к черту Малком, проболел полсезона, забивал мало и не особо важные голы, действий полезных почти не было.
      Влашич - да, Сантос - да. Азмуна в тройку должны были поставить.

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      Рейтинг: +11902

      Cules2013 32 минуты назад

      Начнём с того, что CIES, формально, редко выбирает лучших и худших. И с РПЛ этого не делал. Это им приписали. Это больше рейтинг к сведению. Подобными вещами больше whoscored и sofascore занимаются. Это у них есть команды тура, месяца, сезона и т.п.
      Также, на сайте CIES указано, что включены игроки, которые провели на поле не менее 450 минут, т.е. минимум 5 полных матчей. А отсчёт идёт с 2020 года, т.е. в этих рейтингах могут быть учтены результаты второй половины прошлого розыгрыша турниров.

      Меня уже начинает бесить, когда диванные эксперты из Мухосранска начинают обсерать работу профессиональных аналитиков. Чтобы кого-то критиковать, для начала нужно разбираться хорошо в этом вопросе. Я уже молчу о том, что эти фирмы по футбольной статистике и аналитике живут именно тем, что продают свои данные футбольным клубам, тренерам и т.п. людям. Подобными услугами пользуются клубные аналитики даже уровня Баварии или Манчестер Сити. На бесплатные данные таких вот контор опираются ФИФА и УЕФА, и даже многие наши горячо любимые блогеры вроде МЯЧ продакшн. Скажите им, что они все дураки.

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      Рейтинг: +3525

      Fusballer > Cules2013 21 минуту назад

      "которые провели на поле не менее 450 минут" на сайте говорится "more than 1,000 domestic league minutes".

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      Рейтинг: +5106

      Cleaner 42 минуты назад

      Конечно Малком! Ну а кто же еще?!! Он же из Зенита!!!...)))

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      Рейтинг: +6782

      Alekxei Z. 1 час назад

      Комментаторы, голову включайте.
      Предполагаю , что этот список игроков , которых можно продать в Европу. Там всего один представитель России ( Марио не в счёт ) и то , который засветился в Европе.
      Почему Азмуна нет - это загадка, ну и Ларссона с Кралом ?
      Господа наш "товар" , мало кого интересует.

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      Рейтинг: +3525

      Fusballer > Alekxei Z. 45 минут назад

      "Список был составлен на основе индекса футболистов, который включает в себя технические показатели игроков, сложность матчей и количество проведенного время на поле." - вот основные критерии. Про возможность продажи или трансферную привлекательность здесь ничего не говорится. В таком случае, полагаю, Азмун и Ларссон точно были бы в этом списке. Может как в серии игр FIFA - есть какие-то закрепленные цифровые показатели, по которым судят. А как по факту играют - не влияет.

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      Рейтинг: +1170

      кто там 1 час назад

      дорого болотным мальком обходится.. трансфер, зп, лечение, а теперь занос бабла что бы его признали лучшим, что бы не казалось что они с ним лоханулись)
      ну деньги народные.. не жалко)

      1
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      Рейтинг: +5762

      nik55 1 час назад

      это гнилой источник для слабоумных

      -1
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      Рейтинг: +123

      Ageorgov 1 час назад

      CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, - чушь собачья...

      1
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      Рейтинг: +2033

      Валерий2705 1 час назад

      Ну полная у.й.н.я. Малком, вы серьёзно? Да даже Вендел бы наверху не выглядел так смешно. То что Малком с мячом туда сюда разворачивается постоянно и лезет в обыгрыш в любой ситуации пользы команде особо не приносит. Где ска Азмун? Где Соболев, Ларсон? Как вообще может здесь быть два игрока из Краснодара, которые по пол сезона лечились, как и Малком кстати, а сам Краснодар в таблице на уровне середняка? А со второго и третьего места - никого.То что Вандерсон, Кабелла и Малком технически самые одаренные футболисты РПЛ и так понятно, но такой список можно было ещё в начале чемпионата составить тогда. Короче конченый рейтинг, как и его авторы.

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      Рейтинг: +12661

      Garrincha58 1 час назад

      во дают человек сыграл в пару тройке матчей на приличном уровне и он лучший???? чё за бред даже Дзюба или Влашич больше пользы принесли своим командам, чем Малком

      1
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      Рейтинг: +3779

      TOMSON 1 час назад

      Неожиданно

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