Малком – лучший футболист нынешнего сезона РПЛ по версии CIES. Влашич и Сантос – в топ-3

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших футболистов текущего сезона РПЛ.

Список был составлен на основе индекса футболистов, который включает в себя технические показатели игроков, сложность матчей и количество проведенного время на поле.

В топ-10 рейтинга вошли шесть футболистов «Зенита», в также по два игрока ЦСКА и «Краснодара».

Лучшим футболистом нынешнего сезона РПЛ стал нападающий «Зенита» Малком с индексом 332. Второе место в рейтинге занял полузащитник ЦСКА Никола Влашич (325). Тройку замкнул защитник «Зенита» Дуглас Сантос (324).

Полностью топ-10 рейтинга выглядит так: