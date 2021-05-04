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  • Малком – лучший футболист нынешнего сезона РПЛ по версии CIES. Влашич и Сантос – в топ-3

Малком – лучший футболист нынешнего сезона РПЛ по версии CIES. Влашич и Сантос – в топ-3

4 мая 2021, 11:25
31

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших футболистов текущего сезона РПЛ.

Список был составлен на основе индекса футболистов, который включает в себя технические показатели игроков, сложность матчей и количество проведенного время на поле.

В топ-10 рейтинга вошли шесть футболистов «Зенита», в также по два игрока ЦСКА и «Краснодара».

Лучшим футболистом нынешнего сезона РПЛ стал нападающий «Зенита» Малком с индексом 332. Второе место в рейтинге занял полузащитник ЦСКА Никола Влашич (325). Тройку замкнул защитник «Зенита» Дуглас Сантос (324).

Полностью топ-10 рейтинга выглядит так:

Источник: CIES
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар ЦСКА Дуглас Сантос Малком Влашич Никола
Комментарии (31)
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Snek
1620116798
Какая-то у них хреновая система подсчёта.
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Fusballer
1620116993
Малком даже в Зените не лучший. Видимо ещё и стоимость влияет.
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ilichkadr
1620118421
С Сантосом ещё можно согласиться, но Малком? Какой-то кривой рейтинг.
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paracetamol
1620119031
А где Азмун, лучший бомбардир? И вообще, ни одной свиньи нет, я возмущен!
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slavа0508
1620121071
С Азмуном бы согласился бы , но каким боком Малком ???
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portero
1620121076
что это за бред? он никакущий этот Малком...
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mamba9090909
1620121543
Им в Швейцарии видимо виднее, но для меня лично, это нонсенс. Вместо Малкома должен быть Азмун.
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Hektor 84
1620122008
Объективно лучший в этом сезоне это подружка шлюбы Азмун!
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Валерий2705
1620125860
Ну полная у.й.н.я. Малком, вы серьёзно? Да даже Вендел бы наверху не выглядел так смешно. То что Малком с мячом туда сюда разворачивается постоянно и лезет в обыгрыш в любой ситуации пользы команде особо не приносит. Где ска Азмун? Где Соболев, Ларсон? Как вообще может здесь быть два игрока из Краснодара, которые по пол сезона лечились, как и Малком кстати, а сам Краснодар в таблице на уровне середняка? А со второго и третьего места - никого.То что Вандерсон, Кабелла и Малком технически самые одаренные футболисты РПЛ и так понятно, но такой список можно было ещё в начале чемпионата составить тогда. Короче конченый рейтинг, как и его авторы.
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zigbert
1620144925
Странный рейтинг. Наверное составлялся после грандиозного банкета.
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