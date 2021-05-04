Малком – лучший футболист нынешнего сезона РПЛ по версии CIES. Влашич и Сантос – в топ-3

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших футболистов текущего сезона РПЛ.
Список был составлен на основе индекса футболистов, который включает в себя технические показатели игроков, сложность матчей и количество проведенного время на поле.
В топ-10 рейтинга вошли шесть футболистов «Зенита», в также по два игрока ЦСКА и «Краснодара».
Лучшим футболистом нынешнего сезона РПЛ стал нападающий «Зенита» Малком с индексом 332. Второе место в рейтинге занял полузащитник ЦСКА Никола Влашич (325). Тройку замкнул защитник «Зенита» Дуглас Сантос (324).
Полностью топ-10 рейтинга выглядит так:
Источник: CIES