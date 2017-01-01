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    ⚡ РПЛ. «Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом России

    Закончился центральный матч 28-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом».

    Петербуржцы победили со счетом 6:1 и выиграли РПЛ. Хет-трик сделал Сердар Азмун, дубль оформил Артем Дзюба.

    Это чемпионство стало восьмым для «Зенита» в истории, третьим – подряд.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 6:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дзюба, 19; 2:0 – Азмун, 39; 3:0 – Азмун, 45; 4:0 – Азмун, 46; 5:0 – Дзюба, 51; 5:1 – Камано, 56; 6:1 – Малком, 67.

    Предупреждения: Ракицкий, 36; Кузяев, 69 – Крыховяк, 22; Мухин, 38; Пабло, 45; Миранчук, 61; Рыбчинский, 87.

    Зенит: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 71), Дуглас Сантос, Кузяев (Мостовой, 81), Барриос, Вендел (Дриусси, 13), Дзюба, Азмун (Оздоев, 70), Малком (Сутормин, 81).

    Локомотив: Гилерме, Рыбус, Чорлука (Лысцов, 83), Пабло, Рыбчинский, Мухин (Игнатьев, 46), Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 58), Крыховяк, Смолов (Зе Луиш, 65), Камано (Лисакович, 58).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии129
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      Рейтинг: +10761

      paracetamol 5 минут назад

      Ладно, оставим пока Семака. Кер с ней, с ЛЧ. Важнее 10 чемпионств!

      1
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      Рейтинг: +1928

      andrej-lucevich 11 минут назад

      Зенит молодцы !!! С победой и чемпионством !!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7478

      knikos 21 минуту назад

      Блин , когда этот Паб(д)ло въехал Дзюбе сзади по ногам , я подумал :" Ах , ты с-у-к-а , ему ещё за сборную играть " . В Европе красную бы дали без сомнений . Тут Карась , конечно , ошибся .

      3
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      Рейтинг: +17

      Meowbot > knikos 16 минут назад

      Друг, объясни почему на Кучаеве не было пенальти вчера, моменты по сути одинаковые. Ну а так лохомотов карма настигла и заслуженно улетели в яму,поздравляю с чемпионством

      2
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      Рейтинг: +7478

      knikos > Meowbot 14 минут назад

      По Кучаеву ничего не могу сказать , не смотрел матч , не интересовался даже . Извини ...

      1
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      Рейтинг: +5069

      Cleaner 22 минуты назад

      Много ругал Зенита в этом году. Но с чемпионством вас, и Зенит и его фанатов!..)

      5
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      Рейтинг: +25

      saf05 23 минуты назад

      Нечего Зениту в нашем чемпионате делать, пусть едет в суперлигу к Ювентусу, Барселоне, Баварии, Реалу. Вот там им место.

      1
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      Рейтинг: +2167

      Челнинец 24 минуты назад

      в ЛЧ все встанет на свои места 4 место как обычно, без подкупа судей и команд, это дно в Европе ничего не может, самим то не позорно выигрывать за счет денег!

      -1
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      Рейтинг: +7478

      knikos > Челнинец 19 минут назад

      Опять заныли дятлы , про ствол дерева забыли , что по нему стучать надо . В этом матче Карася , по-твоему , тоже купили ? Ну ты и Членинец ...

      2
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      Рейтинг: +2017

      ААМ 27 минут назад

      Зенит всем всё доказал. Победа в ЧР заслуженная, а Локо надо работать

      3
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      Рейтинг: +251

      loko1982 28 минут назад

      Поздравляю!
      Уже давно всё шло к чемпионству Зенита.
      Жаль, что именно в этом матче оформили, да ещё и с таким счётом((

      3
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      Рейтинг: +1340

      Spirit_78 30 минут назад

      С победой, Санкт-Петербург! Мы сильнее всех!!!
      Хотел бы ещё, пользуясь случаем, поздравить Самару с выходом в РПЛ. Надеюсь, место они сохранят надолго.

      8
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      Рейтинг: +5069

      Cleaner > Spirit_78 21 минуту назад

      Силу вашу в ЛЧ увидим. Но там она странным образом испаряется...

      0
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      Рейтинг: +7478

      knikos > Cleaner 16 минут назад

      В ЛЧ и ЛЕ мы видим "силу" ВСЕХ команд РПЛ . Значит РПЛ такая днищенская ... Ну нет у Зенита в РПЛ соперников , с которыми можно к ЛЧ подготовиться , нетути !!! Зенит виноват ? Или , всё-таки , соперники ?

      1
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      Рейтинг: +47031

      portero 37 минут назад

      Питер с победой!!!
      Красиво выиграли чемпионство, молодцы!!!!

      6
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