Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡ РПЛ. «Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом России

⚡ РПЛ. «Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом России

2 мая 2021, 20:52
215

Закончился центральный матч 28-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Петербуржцы победили со счетом 6:1 и выиграли РПЛ. Хет-трик сделал Сердар Азмун, дубль оформил Артем Дзюба.

Это чемпионство стало восьмым для «Зенита» в истории, третьим – подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 6:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 19; 2:0 – Азмун, 39; 3:0 – Азмун, 45; 4:0 – Азмун, 46; 5:0 – Дзюба, 51; 5:1 – Камано, 56; 6:1 – Малком, 67.

Предупреждения: Ракицкий, 36; Кузяев, 69 – Крыховяк, 22; Мухин, 38; Пабло, 45; Миранчук, 61; Рыбчинский, 87.

Зенит: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 71), Дуглас Сантос, Кузяев (Мостовой, 81), Барриос, Вендел (Дриусси, 13), Дзюба, Азмун (Оздоев, 70), Малком (Сутормин, 81).

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Чорлука (Лысцов, 83), Пабло, Рыбчинский, Мухин (Игнатьев, 46), Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 58), Крыховяк, Смолов (Зе Луиш, 65), Камано (Лисакович, 58).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (215)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zra78
1619978263
Локо перегорел?С победой и с чемпионством Зенит!
Ответить
Красногорск_Фан
1619978265
Поздравляю болельщиков Зенита с заслуженным чемпионством (как болельщик Локомотива). Когда то Федун пожалел платить Артему зарплату в 3,5 млн евро. А сегодня по ходу Артем существенно увеличил шансы Спартака на 20-25 млн. евро на ЛЧ. Я бы на месте Арнольдыча хоть смс послал. Николича уже месяц пишу что переоценивают. Камано СПАСИБО за гол престижа. Осталось не просрать Кубок. Как это сделал Николич уже в суперкубке (а он опять будет и с Зенитом , ой е ) в игре с великолепными и мотивированными КС. Локомотив проиграл психологически. И это дело тренера млять ) Зенит сегодня молодцы
Ответить
zigbert
1619978623
Зенит с победой в матче и с победой в чемпионате России!!! Победа заслуженная. Жаль что в таком важном матче борьбы не получилось.
Ответить
Павелий
1619978671
По дистанции Зенит прошёл ровнее всех. Имея на руках хорошие козыри (состав, бюджет, крытый стадион, админресурс и т.п.), команда и Семак их умело использовали. Поздравляю! С нетерпением ждём Лигу Чемпионов!
Ответить
JTherry
1619978751
кончился фарт для Николича и Ко, смяли и раскатали, залетело все, что создали в ворота Гили, для "золотого" матча - слишком легко! проиграли по игре...
Ответить
tushkanlz
1619978906
«Локо» ничего не смог показать, «Зенит» был быстрее, был сильнее, был гораздо мастеровитей «лучшей команды 2021 года» , что совсем не удивило. «ЗЕНИТ» - ЧЕМПИОН !!! Питер с победой!!!
Ответить
Дедуктор
1619979357
Локо сильно удивил. Когда в первом тайме попытался играть в открытую с Зенитом. В итоге был жестко наказан. Получается, что разгром исключительно по вине лохонувшегося Николича. Игра Локо это ставка на нули и шанс на контратаку. В другой игре его разорвут.
Ответить
rash1959
1619979381
Что то трибуны не очень активно празднуют, опять людей из-под палки нагнали на трибуны.
Ответить
Spirit_78
1619981834
С победой, Санкт-Петербург! Мы сильнее всех!!! Хотел бы ещё, пользуясь случаем, поздравить Самару с выходом в РПЛ. Надеюсь, место они сохранят надолго.
Ответить
sochi-2013
1620015138
Дэдбилы, болейте за свою команду. Унижая соперника, вы обесцениваете свою победу !!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Главные новости
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
6
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
3
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
9
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
Все новости
Все новости
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
3
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
15
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
7
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
38
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:31
2
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 19:30
56
Позиция агента Дивеева по удалению игрока в Воронеже
Вчера, 19:21
8
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
Вчера, 19:01
24
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
Вчера, 18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
Вчера, 18:41
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+