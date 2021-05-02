⚡ РПЛ. «Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом России

Закончился центральный матч 28-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Петербуржцы победили со счетом 6:1 и выиграли РПЛ. Хет-трик сделал Сердар Азмун, дубль оформил Артем Дзюба.

Это чемпионство стало восьмым для «Зенита» в истории, третьим – подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 6:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 19; 2:0 – Азмун, 39; 3:0 – Азмун, 45; 4:0 – Азмун, 46; 5:0 – Дзюба, 51; 5:1 – Камано, 56; 6:1 – Малком, 67.

Предупреждения: Ракицкий, 36; Кузяев, 69 – Крыховяк, 22; Мухин, 38; Пабло, 45; Миранчук, 61; Рыбчинский, 87.

Зенит: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 71), Дуглас Сантос, Кузяев (Мостовой, 81), Барриос, Вендел (Дриусси, 13), Дзюба, Азмун (Оздоев, 70), Малком (Сутормин, 81).

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Чорлука (Лысцов, 83), Пабло, Рыбчинский, Мухин (Игнатьев, 46), Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 58), Крыховяк, Смолов (Зе Луиш, 65), Камано (Лисакович, 58).

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