«Ювентус» впервые за десять лет не возьмет скудетто

«Ювентус» утратил теоретические шансы на победу в текущем сезоне Серии А. Это случилось после очередной победы лидирующего «Интера».
Последний раз туринцы не брали скудетто в сезоне-2010/11. Тогда выиграл «Милан». Все последующие сезоны оставались за «Ювентусом».
- Текущий сезон – дебютный для главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.
- С нынешним главным тренером «Интера» Антонио Конте «Ювентус» взял 3 скудетто.
- Сейчас «Ювентус» идет в зоне Лиги чемпионов только благодаря дополнительным показателям.
Источник: Бомбардир.ру