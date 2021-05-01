«Ювентус» впервые за десять лет не возьмет скудетто

«Ювентус» утратил теоретические шансы на победу в текущем сезоне Серии А. Это случилось после очередной победы лидирующего «Интера».

Последний раз туринцы не брали скудетто в сезоне-2010/11. Тогда выиграл «Милан». Все последующие сезоны оставались за «Ювентусом».