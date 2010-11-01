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    «Ювентус» впервые за десять лет не возьмет скудетто

    «Ювентус» утратил теоретические шансы на победу в текущем сезоне Серии А. Это случилось после очередной победы лидирующего «Интера».

    Последний раз туринцы не брали скудетто в сезоне-2010/11. Тогда выиграл «Милан». Все последующие сезоны оставались за «Ювентусом».

    • Текущий сезон – дебютный для главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.
    • С нынешним главным тренером «Интера» Антонио Конте «Ювентус» взял 3 скудетто.
    • Сейчас «Ювентус» идет в зоне Лиги чемпионов только благодаря дополнительным показателям.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3413

      Fusballer 8 минут назад

      Отлично! Надоели уже эти супер-клубы: Ювентус, Зенит, Манчестер Сити, Бавария, Пари Сен-Жермен!

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      Рейтинг: +967

      Красногорск_Фан 45 минут назад

      Потому что плохо играет. К Роналдо одному претензий нет. Он свой план выполняет. Конте как тренер вызывает респект. В отличие от менеждмента и тренеров Юве.

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      Рейтинг: +1079

      serglider > Красногорск_Фан 24 минуты назад

      Ага, "выполняет"! Бьет пенальти))) Нет пенальти - нет голов от Рональду, при его аховой зарплате, неудивительно, что его одноклубники не желают тянуть результат, зарабатывая в несколько раз меньше португальца... Рональду, однозначно, сверх переоцененный футболист, сегодня он показывает заурядную игру, пора ему подумать о завершении карьеры, например в штатах. Завершит карьеру как крепкий игрок, а не жалкая порнография где-нибудь в Кайрате или Анжи...

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