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  • Журналист Панков – о ЦСКА: «Когда писал текст, не думал, что будет такая реакция»

Журналист Панков – о ЦСКА: «Когда писал текст, не думал, что будет такая реакция»

1 мая 2021, 16:56
9

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков высказался о конфликтной ситуации с московским ЦСКА.

  • Панков написал статью под названием «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре».
  • Клуб отказал ему в аккредитации на матч 28-го тура РПЛ с «Уфой».
  • В ответ на это «Чемпионат» и Sports.ru пообещали ЦСКА бойкот.

«Я, когда писал текст, не думал, что будет такая реакция. Для меня самого это загадка. Видимо, суммировав проблемы и вопросы, я попал в цель. Поэтому ситуация так изменилась. При этом в этой статье я никаких Америк не открыл. Я реально объединил все знания и вопросы, которые были у болельщиков.

У нас с ЦСКА нормальная рабочая дружба. Но в последнее время как-то немного поменялось все. Я не помню, когда в последний раз делал интервью, именно договорившись с ЦСКА или напрямую с игроком.

Я болею за ЦСКА. Но я не скажу, что мы большие друзья. В последний раз «Чемпионат» даже не позвали на большое интервью Бохинена для всех СМИ – у ЦСКА была обида на «Чемпионат». Но тут я не буду вдаваться в подробности.

У меня есть хорошие отношения с некоторыми людьми. Но прямо такого, чтобы я дружу с клубом – нет, такого нет. Я знаю, что многие меня там не любят из-за моих инсайдов.

ЦСКА уверен, что это слухи, основанные на чьем-то заказе? Я не знаю, не могу за них отвечать. Никакого заказа точно не было. Я в какой-то момент пришел в редакцию и понял, что наболело, нужно написать текст. Я не знаю, в чем ЦСКА уверен, но такой реакции я не ожидал.

Попыток урегулировать конфликт со стороны ЦСКА не было. Просто было выпущено заявление про провокаторов-журналистов. Потом я подался на матч, написав сотруднику пресс-службы. Вот и все.

С моей стороны тоже ничего не предпринималось. Я не видел здесь никакого конфликта, потому что я написал абсолютно обычный, невеликий и несенсационный текст. Просто обычный текст, в котором высказал свое мнение.

Я не могу сказать, что я сильно в восторге от текста. Можно было написать больше. Можно было и аргументировать лучше, и добавить больше информации. Почему его можно рекомендовать? Там такая компиляция базовых вопросов, которые накопились. Плюс инсайды, которые доступны мне.

Меня вся ситуация не сильно задела. Это их право. Просто сам такой подход непонятен – не очень понятно, за что. Неужели уже нельзя критиковать клуб? Аккредитация же это всего лишь способ сходить на матч.

Я не знаю, разовый ли это бан или нет. На «Краснодар» я подамся – а дальше пусть они решают. Никого упрашивать и уговаривать я не буду«, – сказал Панков «Голу».

«Зенит» – о заявлении Sports.ru и «Чемпионата»: «Присоединяемся. Обещаем ничего не писать о ЦСКА в выходные»

Уткин – о решении ЦСКА лишить журналиста аккредитации: «Мелко и мерзко. Кто-то насрал больше лошади»

Источник: «Гол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (9)
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Ловкий Бубен
1619878819
Когда не подтверждённые фактами обвинения и гадости писать в коньюнктурных, грязных узко политических интересах собирался подумал что придётся нести ответственность за клевету, ложь ?
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petlyra
1619879631
"Я болею за ЦСКА. Но я не скажу, что мы большие друзья." - это как так? Журналюг надо учить, а то уже возомнили о себе не знаю что. Наверное забыли, что еще не завершен спор чья же профессия самая древняя...
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gor77
1619879777
Просто оговорился???(((( - "Аккредитация же это всего лишь способ сходить на матч." Если журналист хочет быть объективным, то купи билет на матч/концерт/спектакль и никто ничего не сможет тебе - журналисту - что-то сказать. Но... все журналисты в стране ещё ни разу так не сделали. Ни один. (((( И не потому что не хватает финансов, а потому, что так приучили/привыкли. А всё остальное - бла-бла-бла.((((
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ivany4
1619882005
Вот в этом все журношлюшки. Даже аргументированно объяснить свои поступки не умеет. Несколько ключевых фраз. .... многие меня там не любят из-за моих инсайдов. Вопрос, а инсайды соответствуют действительности? Или ты как все, прокукарекал, а там хоть не рассветай. .... у ЦСКА была обида на «Чемпионат». Но тут я не буду вдаваться в подробности. А не пробовал понять и разобраться почему? Ведь не на пустом месте клуб так себя ведет. .... Я не могу сказать, что я сильно в восторге от текста. и т.д. А может действительно добавить информации и аналитических материалов, а "компилировать базовые вопросы, которые накопились и инсады". .... Я, когда писал текст, не думал, что будет такая реакция. А вот это в точку. Вся сущность современных писак в этом. Когда пишут не думают. Когда происходят неприятные вещи, задумываются - почему попыток урегулировать конфликт со стороны ЦСКА не было? Хотя и знает ответ на свой вопрос - С моей стороны тоже ничего не предпринималось. ))
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Drum
1619883139
Потом я подался на матч, написав сотруднику пресс-службы. Вот и все. Вот здесь ты и спалился, журнашлюшка
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Nerlinger
1619883441
Прежде чем что то делать думать надо !!! Помогает в жизни
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CSKA57
1619883542
Критиковать можно всех, но надо знать меру. Любую статью можно написать по-разному. Если болеешь за команду, то нужно находить слова поддержки, а не мазать дерьмом, пользуясь своими домыслами.
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BRO_football
1619884758
Критика это хорошо, но на мой взгляд, в конце статьи стоило бы добавить слова поддержки ЦСКА, раз уж это твой любимый клуб. И не стоило писать о каких-то там своих источниках в ЦСКА, которые подтверждают разрыв контракта с Бабаевым, внутренние споры о трансферах и назначение Олича. Не надо врать, нет у тебя никаких источников и информации тоже нет. Ты сам всё это придумал.
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кран
1619895708
Теперь будешь думать, прежде чем писать)
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