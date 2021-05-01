Журналист Панков – о ЦСКА: «Когда писал текст, не думал, что будет такая реакция»

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков высказался о конфликтной ситуации с московским ЦСКА.

Панков написал статью под названием «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре».

Клуб отказал ему в аккредитации на матч 28-го тура РПЛ с «Уфой».

В ответ на это «Чемпионат» и Sports.ru пообещали ЦСКА бойкот.

«Я, когда писал текст, не думал, что будет такая реакция. Для меня самого это загадка. Видимо, суммировав проблемы и вопросы, я попал в цель. Поэтому ситуация так изменилась. При этом в этой статье я никаких Америк не открыл. Я реально объединил все знания и вопросы, которые были у болельщиков.

У нас с ЦСКА нормальная рабочая дружба. Но в последнее время как-то немного поменялось все. Я не помню, когда в последний раз делал интервью, именно договорившись с ЦСКА или напрямую с игроком.

Я болею за ЦСКА. Но я не скажу, что мы большие друзья. В последний раз «Чемпионат» даже не позвали на большое интервью Бохинена для всех СМИ – у ЦСКА была обида на «Чемпионат». Но тут я не буду вдаваться в подробности.

У меня есть хорошие отношения с некоторыми людьми. Но прямо такого, чтобы я дружу с клубом – нет, такого нет. Я знаю, что многие меня там не любят из-за моих инсайдов.

ЦСКА уверен, что это слухи, основанные на чьем-то заказе? Я не знаю, не могу за них отвечать. Никакого заказа точно не было. Я в какой-то момент пришел в редакцию и понял, что наболело, нужно написать текст. Я не знаю, в чем ЦСКА уверен, но такой реакции я не ожидал.

Попыток урегулировать конфликт со стороны ЦСКА не было. Просто было выпущено заявление про провокаторов-журналистов. Потом я подался на матч, написав сотруднику пресс-службы. Вот и все.

С моей стороны тоже ничего не предпринималось. Я не видел здесь никакого конфликта, потому что я написал абсолютно обычный, невеликий и несенсационный текст. Просто обычный текст, в котором высказал свое мнение.

Я не могу сказать, что я сильно в восторге от текста. Можно было написать больше. Можно было и аргументировать лучше, и добавить больше информации. Почему его можно рекомендовать? Там такая компиляция базовых вопросов, которые накопились. Плюс инсайды, которые доступны мне.

Меня вся ситуация не сильно задела. Это их право. Просто сам такой подход непонятен – не очень понятно, за что. Неужели уже нельзя критиковать клуб? Аккредитация же это всего лишь способ сходить на матч.

Я не знаю, разовый ли это бан или нет. На «Краснодар» я подамся – а дальше пусть они решают. Никого упрашивать и уговаривать я не буду«, – сказал Панков «Голу».

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