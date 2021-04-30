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    «Зенит» – о заявлении Sports.ru и «Чемпионата»: «Присоединяемся. Обещаем ничего не писать о ЦСКА в выходные»

    «Зенит» с юмором отреагировал на совместное заявление редакций «Чемпионата» и Sports.ru.

    • Спортивные сайты пообещали бойкот ЦСКА.
    • Причина – отказ московского клуба в аккредитации Андрею Панкову.
    • «Чемпионат» и Sports.ru посчитали такие действия препятствованием работе журналиста.

    «Присоединяемся. Обещаем ничего не писать о ЦСКА в эти выходные«, – говорится в публикации в твиттере «Зенита».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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