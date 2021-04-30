«Зенит» – о заявлении Sports.ru и «Чемпионата»: «Присоединяемся. Обещаем ничего не писать о ЦСКА в выходные»

«Зенит» с юмором отреагировал на совместное заявление редакций «Чемпионата» и Sports.ru.

Спортивные сайты пообещали бойкот ЦСКА.

Причина – отказ московского клуба в аккредитации Андрею Панкову .

. «Чемпионат» и Sports.ru посчитали такие действия препятствованием работе журналиста.

«Присоединяемся. Обещаем ничего не писать о ЦСКА в эти выходные«, – говорится в публикации в твиттере «Зенита».