Daily Mail: «Челси» хочет купить Лукаку за 105 миллионов

«Челси» собирается купить нового центрального форварда во время летнего трансферного окна.
По информации Daily Mail, приоритетная цель лондонского клуба – нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. За него придется заплатить не менее 105 миллионов фунтов.
Также в сфере интересов «Челси» находятся Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) и Гарри Кейн («Тоттенхэм»), но покупка кого-то из них обойдется еще дороже.
- Лукаку в текущем сезоне забил 27 голов и сделал 8 ассистов в 40 матчах.
- Бельгиец уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год.
- 7 лет назад его продали «Эвертону» за 28 миллионов фунтов.
Источник: Daily Mail