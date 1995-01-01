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    Daily Mail: «Челси» хочет купить Лукаку за 105 миллионов

    «Челси» собирается купить нового центрального форварда во время летнего трансферного окна.

    По информации Daily Mail, приоритетная цель лондонского клуба – нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. За него придется заплатить не менее 105 миллионов фунтов.

    Также в сфере интересов «Челси» находятся Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) и Гарри Кейн («Тоттенхэм»), но покупка кого-то из них обойдется еще дороже.

    • Лукаку в текущем сезоне забил 27 голов и сделал 8 ассистов в 40 матчах.
    • Бельгиец уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год.
    • 7 лет назад его продали «Эвертону» за 28 миллионов фунтов.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      Night King 9 минут назад

      бред какой - то у челси итак все в порядке. зачем он им?)))

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