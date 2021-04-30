Daily Mail: «Челси» хочет купить Лукаку за 105 миллионов

«Челси» собирается купить нового центрального форварда во время летнего трансферного окна.

По информации Daily Mail, приоритетная цель лондонского клуба – нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. За него придется заплатить не менее 105 миллионов фунтов.

Также в сфере интересов «Челси» находятся Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) и Гарри Кейн («Тоттенхэм»), но покупка кого-то из них обойдется еще дороже.