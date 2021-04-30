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Daily Mail: «Челси» хочет купить Лукаку за 105 миллионов

30 апреля 2021, 18:44
7

«Челси» собирается купить нового центрального форварда во время летнего трансферного окна.

По информации Daily Mail, приоритетная цель лондонского клуба – нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. За него придется заплатить не менее 105 миллионов фунтов.

Также в сфере интересов «Челси» находятся Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) и Гарри Кейн («Тоттенхэм»), но покупка кого-то из них обойдется еще дороже.

  • Лукаку в текущем сезоне забил 27 голов и сделал 8 ассистов в 40 матчах.
  • Бельгиец уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год.
  • 7 лет назад его продали «Эвертону» за 28 миллионов фунтов.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Интер Лукаку Ромелу
Комментарии (7)
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Hektor 84
1619803147
Утятина! Не поедет Ромелу в АПЛ. Не надо сочинять бред. В Интере у него всё норм, и забивает и в этом сезоне чемпионом Италии станет, и ЛЧ на следующий сезон. Тем более Челси участие в Л Ч еще не обеспечил. Так что с чего бы ему срываться? И АПЛ скорее не его турнир.
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MU-fanatic
1619828435
Челси в своем репертуаре)))
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zigbert
1619893813
Ему и в Интере сейчас неплохо.
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