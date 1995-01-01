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    Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» сделает все, чтобы удержать Кавани

    «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с нападающим Эдинсоном Кавани.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб сделает все, чтобы удержать 34-летнего форварда. Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер лично попросил уругвайца продлить контракт с клубом.

    Кавани еще не решил, останется ли он в «Манчестер Юнайтед». Нападающий сообщит об окончательном решении после совещания с семьей.

    • Контракт уругвайца, который истечет летом, предусматривает опцию продления на год по согласию сторон.
    • В текущем сезоне АПЛ Кавани провел 22 матча, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 2-м.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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