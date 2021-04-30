Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» сделает все, чтобы удержать Кавани

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с нападающим Эдинсоном Кавани.

По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб сделает все, чтобы удержать 34-летнего форварда. Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер лично попросил уругвайца продлить контракт с клубом.

Кавани еще не решил, останется ли он в «Манчестер Юнайтед». Нападающий сообщит об окончательном решении после совещания с семьей.