Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» сделает все, чтобы удержать Кавани

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с нападающим Эдинсоном Кавани.
По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб сделает все, чтобы удержать 34-летнего форварда. Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер лично попросил уругвайца продлить контракт с клубом.
Кавани еще не решил, останется ли он в «Манчестер Юнайтед». Нападающий сообщит об окончательном решении после совещания с семьей.
- Контракт уругвайца, который истечет летом, предусматривает опцию продления на год по согласию сторон.
- В текущем сезоне АПЛ Кавани провел 22 матча, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 2-м.
Источник: твиттер Фабрицио Романо